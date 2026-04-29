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Remorquage en cours «Le pire est déjà derrière elle»: le feuilleton de la baleine Timmy continue

ATS

29.4.2026 - 21:56

Le navire remorquant la baleine échouée en Allemagne pendant plusieurs semaines a atteint mercredi les eaux du Danemark et devrait rejoindre la mer du Nord dans deux jours, d'après les autorités allemandes.

L'animal est transporté dans une barge partiellement immergée vers des eaux plus profondes en mer du Nord, plus proche de son habitat naturel.
L'animal est transporté dans une barge partiellement immergée vers des eaux plus profondes en mer du Nord, plus proche de son habitat naturel.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.04.2026, 21:56

Selon le site VesselFinder, le bateau Fortuna B qui remorque la barge à bord de laquelle se trouve la baleine depuis la veille, se situait vers 14h00 GMT entre les îles de Langeland et de Lolland, dans le sud-est du Danemark.

Mardi soir, ce navire a pris le large depuis la baie de Wismar, sur la côte baltique, avec cette baleine à bosse jugée à l'agonie par certains experts mais en bonne santé par d'autres.

Son sauvetage est un feuilleton très suivi en Allemagne depuis fin mars, lorsqu'elle s'est échouée une première fois.

L'animal est transporté dans une barge partiellement immergée vers des eaux plus profondes en mer du Nord, plus proche de son habitat naturel.

«Si tout se passe bien, elle sera en mer du Nord dans deux jours. Le pire est déjà derrière elle», a assuré mercredi Till Backhaus, ministre de l'Environnement du Land allemand de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Experts plus pessimistes que le ministre

Les doutes subsistent pourtant sur son état de santé après qu'elle a erré et s'est échouée à plusieurs reprises depuis fin mars sur la côte baltique allemande.

Le mammifère marin «va bien» et aurait émis des sons pendant la nuit, a déclaré le ministre.

Plusieurs experts estiment néanmoins qu'il est condamné et jugent inutile l'opération de sauvetage, organisée par deux entrepreneurs et tolérée par les autorités.

Celles-ci avaient initialement renoncé à toute intervention début avril, avant de revenir sur leur décision sous la pression publique et de médias qui ont surnommé le mammifère «Timmy» ou «Hope».

Depuis son premier échouage fin mars, la baleine est devenue un phénomène national et médiatique. Mais cette saga a aussi cristallisé émotions, controverses et divisions.

Les secouristes ont rapporté avoir reçu des menaces de mort.

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