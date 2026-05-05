L'apron du Rhône, surnommé le «Roi du Doubs», pourrait disparaître à jamais de son royaume avertissent plusieurs ONG, mardi. Il ne reste plus qu'une représentante de ce petit poisson de la famille des perches dans la rivière franco-suisse. Mais Océane, cette «Reine du Doubs», est désormais âgée, et il est à craindre qu'elle ne puisse plus se reproduire.

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Keystone-SDA ATS

La fenêtre d'opportunité pour éviter l'extinction de cette espèce dans le Doubs est désormais infime, écrivent les organisations pro natura, Doubs Vivant, le WWF et la Fédération suisse de pêche dans un communiqué. Ces ONG appellent les autorités suisses à agir d'urgence.

Le plan d'action qui a été lancé il y a dix ans pour préserver le Doubs n'a pas été sans effet, mais d'importantes mesures restent à mettre en oeuvre, soulignent les ONG. Il faudrait notamment rapidement assurer la libre circulation des poissons, rétablir le transport des sédiments et améliorer la qualité de l'eau.

Le dernier apron a été retrouvé dans le Doubs en 2023. Chaque printemps, depuis trois ans, cette femelle est mise en contact avec des mâles originaires d'une autre rivière du bassin versant du Rhône. Les juvéniles issus de cette femelle sont conservés à Aquatis à Lausanne et au zoo de Bâle.

Ces jeunes poissons représentent la dernière opportunité de sauver la particularité génétique du «Roi du Doubs», notent les ONG. «Cette chance doit être saisie en lançant un véritable plan de sauvetage de l'apron et en poursuivant les recherches sur le terrain», ajoutent-elles.