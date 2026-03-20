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Énergie Le stockage solaire par batterie progresse

ATS

20.3.2026 - 12:30

La capacité des systèmes de stockage par batterie liés au solaire dans les ménages et les entreprises devrait fortement augmenter pour atteindre près de 2,5 gigawattheures d’ici à la fin de l’année. Les nouvelles installations auront pratiquement doublé en un an.

Le stockage par batterie lié à l’énergie solaire connaît une forte croissance en Suisse. (Archives)
Le stockage par batterie lié à l’énergie solaire connaît une forte croissance en Suisse. (Archives)
ATS

Keystone-SDA

20.03.2026, 12:30

20.03.2026, 13:49

Cette forte croissance ressort du «Batteriemonitor» publié vendredi par Swissolar, l’association professionnelle de l’énergie solaire. Selon ce rapport, la capacité des systèmes de stockage «behind the meter», c’est-à-dire installés directement sur le site de production d’énergie, s’élevait encore à 896 gigawattheures (GWh) en 2024. Elle est passée à 1451 GWh en 2025 et devrait atteindre 2461 GWh d’ici à la fin de l’année en cours.

Dans le même temps, Swissolar fait état d’une nette baisse des coûts. Un système de stockage domestique type, d’une capacité de 15 kilowattheures, coûte aujourd’hui environ 8800 francs, installation comprise. C’est un quart de moins qu’il y a un an.

Selon Swissolar, les batteries de stockage peuvent accroître la flexibilité de la production et de la consommation d’énergie solaire, tout en contribuant à la stabilité du réseau. Les installations solaires ne produisant de l’électricité que durant la journée, l’énergie excédentaire peut être stockée puis utilisée plus tard.

Parallèlement, les grands systèmes de stockage d’électricité raccordés au réseau gagnent eux aussi en importance, selon le «Batteriemonitor». Diverses entreprises du secteur de l’énergie auraient annoncé la construction de plus de 4 GWh de capacité de stockage supplémentaire d’ici à 2030, écrit Swissolar.

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