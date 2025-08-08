  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En toute discrétion Le triton crêté redécouvert dans la Grande Cariçaie

ATS

8.8.2025 - 10:39

Grâce à la technique de l'ADN environnemental, des scientifiques de l'institut WSL ont pu détecter la présence du triton crêté dans la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. Cet amphibien y était présumé disparu depuis une vingtaine d'années.

Le triton crêté (Triturus cristatus) est une espèce d'amphibien rare et fortement menacée en Suisse.
Le triton crêté (Triturus cristatus) est une espèce d'amphibien rare et fortement menacée en Suisse.
ATS

Keystone-SDA

08.08.2025, 10:39

08.08.2025, 11:15

Cette espèce rare et fortement menacée en Suisse semble bel et bien avoir survécu en toute discrétion sur les rives du lac de Neuchâtel, a indiqué vendredi l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).

Le triton crêté (Triturus cristatus) a été redécouvert l'année dernière à Portalban (FR) par des membres de l'association Grande Cariçaie. Le WSL a ensuite mené ce printemps des recherches pour localiser d’autres populations à l'aide de l'ADN environnemental (ADNe), soit le matériel génétique que les animaux laissent dans leur environnement sous forme d'excréments, de poils ou de cellules de peau.

Quelques jours à peine après le prélèvement des échantillons d’eau, des membres de l'association ont repéré de nuit, à la lampe de poche, des tritons crêtés aux mêmes endroits, précise le WSL, revenant sur des informations du quotidien La Liberté.

Filtrer beaucoup d'eau

«Nous ne pensions pas le trouver grâce à l'ADNe. La Grande Cariçaie est un marécage parsemé d'innombrables flaques, étangs et mares qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Il est peu probable que toutes les espèces soient présentes partout, et il faut donc avoir de la chance pour tomber sur une espèce précise», explique Flurin Leugger, doctorant dans le groupe de recherche du WSL, cité dans le communiqué.

Une autre difficulté réside dans le fait que l'ADNe est très dilué, surtout dans les grands plans d'eau. Les scientifiques doivent donc filtrer beaucoup d'eau pour pouvoir le détecter.

Cette coopération est d’autant plus remarquable que les prélèvements d’ADNe et les observations visuelles ont eu lieu presque simultanément. Grâce à la collaboration avec l'association, les scientifiques ont pu pour la première fois transposer leur méthode à la pratique de la protection de la nature, souligne le WSL.

Avancée majeure

Les tritons crêtés se cachent souvent dans la végétation dense des cours d'eau et sont donc difficiles à trouver avec les méthodes de surveillance traditionnelles, qui consistent à rechercher visuellement chaque individu.

L'analyse d'ADNe permet de sonder des zones plus étendues. Il s'agit d'une avancée majeure pour la protection d'animaux rares, car pour protéger et améliorer les habitats, il faut d’abord savoir où vivent les animaux.

L'équipe de recherche travaille actuellement à adapter sa méthode pour analyser les échantillons directement sur le terrain, à l'instar des tests rapides pour le Covid-19. Ils obtiendraient ainsi les résultats directement sur place, sans perte de temps.

Les plus lus

On en sait plus sur l’alerte à la banque UBS à Lausanne
Karine Le Marchand : «Je n’ai aucune honte à dire que...»
«C’est la faute du Noir» - L'ancien directeur de Credit Suisse règle ses comptes !
L’humiliation de trop pour Mattia Croci-Torti et le FC Lugano ?
L’un des petit-fils de Jack Nicholson défraie la chronique
Tollé : un colonel de l'armée suisse aurait transmis des informations à la Russie