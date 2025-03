Une étude des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l'Université de Genève (UNIGE) publiée mardi confirme que le trouble du déficit de l'attention (TDAH) pourrait augmenter le risque de développer une démence plus tard dans la vie. Les résultats de ces recherches ont fait l'objet d'un article dans la revue «Psychiatry and Clinical Neurosciences».

Les auteurs de l'étude ont notamment découvert que les personnes atteintes de TDAH avaient plus de fer dans certaines régions de leur cerveau ainsi que des taux plus élevés de neurofilaments (NfL) dans le sang. Ces deux indicateurs sont également des marqueurs précurseurs des démences liées à l'âge, indiquent les HUG et l'UNIGE.

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont comparé les cerveaux de patients adultes souffrant de TDAH à ceux de personnes saines à l'aide d'une méthode d'imagerie cérébrale avancée. «Une association significative a été établie entre les niveaux de fer dans le cortex précentral et les niveaux de NfL dans le sang».

Le fer joue un rôle essentiel dans le fonctionnement normal du cerveau, mais son accumulation excessive peut mener à des maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer», notent les deux institutions dans un communiqué. Une surcharge de fer peut provoquer une oxydation qui favorise la dégénérescence neuronale.

Autre signe

Les neurofilaments présents dans le sang, eux, sont un marqueur de l'intégrité des axones (fibres nerveuses) des neurones, essentiels à la transmission nerveuse. Un haut taux de NfL peut indiquer une pathologie neurodégénérative sous-jacente et «un risque accru de démence».

Les informations rassemblées grâce à cette étude «permettront de développer des stratégies de prévention ciblées pour réduire le risque de démence chez les personnes atteintes de TDAH», indique Paul Unschuld, médecin-chef du service de psychiatrie gériatrique des HUG.

Le TDAH est un trouble qui touche environ 3,5% des adultes, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui date de 2008. Ce trouble se caractérise par des difficultés à maintenir longuement son attention sur une tâche et par des niveaux inappropriés d'hyperactivité et d'impulsivité.