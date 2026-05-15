Le Trump Phone arrive sur le marché - après neuf mois de retard

Après plus de neuf mois de retard, le Trump Phone devrait enfin être commercialisé. Il n'est toutefois plus question depuis longtemps de «Made in America».

Le Trump Phone devrait être livré aux premières personnes l'ayant précommandé, après un retard massif. Trump Mobile

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Pas le temps ? blue News résume pour toi Selon le CEO de Trump Mobile Pat O'Brien, le Trump Phone devrait être livré aux premiers clients ayant passé une précommande.

Il arrive donc sur le marché avec plus de neuf mois de retard. Il avait initialement été annoncé pour août 2025.

Les personnes ayant précommandé l'appareil devaient verser un acompte de 100 dollars américains. Montre plus

Août 2025, puis octobre, enfin «été 2026» : les critiques s'insurgeaient déjà contre le fait que le Trump Phone n'existerait jamais. Mais aujourd'hui, le Trump T1 devrait enfin être livré aux personnes l'ayant précommandé. C'est ce qu'a d'abord rapporté «USA Today» en citant le CEO de Trump Mobile Pat O'Brien.

Selon ce dernier, la production de smartphones de l'entreprise a connu «divers retards». O'Brien se montre néanmoins convaincu que le smartphone sera apprécié par les fans : «Ces retards en valaient la peine à notre avis, car nous livrons un grand produit».

Dernièrement, même les fans de Trump les plus endurcis se sont impatientés, comme le montrent les commentaires irrités sous les contributions de Trump Mobile dans les médias sociaux. Après tout, les personnes ayant précommandé le Trump Phone devaient verser un acompte de 100 dollars américains.

«Assemblé aux États-Unis»

Des articles de presse critiques ont même laissé entendre que le téléphone ne serait jamais commercialisé. Cette affirmation a certes été démentie du côté officiel, mais les conditions de précommande sur le site Internet indiquent toujours que l'on ne peut pas garantir la livraison.

Voici à quoi ressemblait le Trump T1 Phone lors de son annonce. Entre-temps, le design a été adapté à plusieurs reprises. Bild: Trump Mobile

Dans un premier temps, l'entreprise de la Trump Organization avait fait une publicité agressive en affirmant que le Trump Phone était fabriqué aux États-Unis. Cette formulation a toutefois été rapidement abandonnée. Désormais, le site Internet se contente de dire que les téléphones ont été «développés dans le respect des valeurs américaines».

Selon le CEO O'Brien, les appareils sont «assemblés aux États-Unis». Cette formulation laisse toutefois une grande marge d'interprétation. Il est par exemple possible que seuls le montage de la face arrière et l'emballage soient réalisés dans le pays.

L'apparence a «varié»

Entre-temps, le design du T1 a également changé à plusieurs reprises. Au cours des derniers mois, il a été présenté au choix avec ou sans flash LED, on a également pu voir une variante avec un module de caméra composé de deux bandes longitudinales.

Lmao the community note on the Trump phone is epic 🤣💀 pic.twitter.com/30awt9w2bq — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) May 14, 2026

Et il y a quelques semaines seulement, cette version a été remplacée par un îlot de caméra en forme de pilule, avec la remarque que l'aspect réel pouvait «différer». Les critiques supposent cependant que l'appareil n'est de toute façon qu'un «reskin», c'est-à-dire une version visuellement adaptée d'un smartphone de classe moyenne habituel.

Ainsi, dans un contexte ajouté par des utilisateurs sous une contribution sur X, on peut lire que les spécifications indiquent que le smartphone est un T-Mobile REVVL 7 Pro 5G dans un nouveau boîtier. L'original serait un modèle datant de 2024, fabriqué en Chine et disponible sur Amazon pour 126 dollars US.

Actuellement, Trump Mobile vend sur son site web des téléphones Apple et Samsung reconditionnés à des prix exorbitants. L'entreprise est cependant un opérateur de réseau virtuel.

Elle ne possède donc pas sa propre infrastructure, mais utilise le réseau de fournisseurs déjà existants. L'un des tarifs mensuels proposés coûte 47,45 dollars. Ce prix inhabituel est une allusion au fait que Donald Trump est le 45e et 47e président des Etats-Unis.