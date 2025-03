Le volume mondial des glaciers a encore reculé l'année dernière, de 450 milliards de tonnes. Cette diminution est la quatrième la plus importante jamais observée, a affirmé vendredi l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève.

La période depuis 2022 a été celle durant laquelle les glaciers ont le plus reculé sur trois ans, selon l'état du climat mondial publié par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève. IMAGO/TT

Keystone-SDA ATS

La période depuis 2022 a été celle durant laquelle les glaciers ont le plus reculé sur trois ans, selon l'état du climat mondial publié par cette institution. Cinq des six dernières années ont vu la diminution la plus rapide de cet écosystème, ajoute l'organisation alors que la communauté internationale commémore la première Journée mondiale des glaciers ce vendredi, en pleine Année des glaciers.

Et sept des pires années ont été identifiées depuis 2026, selon la secrétaire générale de l'OMM Celeste Saulo. Les glaciers sont indispensables pour l'énergie et l'eau et le climat mondial, a affirmé à la presse un responsable de l'organisation, Stefan Uhlenbrook. L'année dernière, une perte nette de volume a été observée dans toutes les régions.

La plus importante a été identifiée dans le nord de l'Asie, le nord de l'Europe ou le Svalbard, alors que le Canada ou les territoires proches du Groenland ont été moins affectés. Des centaines de millions de personnes sont touchées en termes d'approvisionnement. Parmi les recommandations, des réservoirs d'eau peuvent être importants, notamment pour la consommation en été.

Menaces d'inondation

Autre problème, les glaciers constituent la seconde raison de la montée des mers derrière le réchauffement des températures de celles-ci, explique le directeur du World Glacier Monitoring Service (WGMS) à l'Université de Zurich, Michael Zemp. Il a répété qu'ils auront disparu dans de nombreuses régions d'ici la fin du 21e siècle.

«Nous devons diminuer les émissions de CO2» pour préserver une partie d'entre eux, a-t-il dit. Parce que chaque dixième de degré du réchauffement climatique a des conséquences importantes pour les populations et l'économie. Y compris en Suisse. L'impact en Europe «est plus significatif en moyenne» que dans toutes les autres régions, selon le directeur du WGMS.

Récemment, son institution avait affirmé que les glaciers ont perdu 5% de leur volume en près de 25 ans, selon des données de 2023, et ont fait monter le niveau des mers de 18 mm. Et la situation a largement accéléré depuis 2012. Chaque millimètre de hausse du niveau des mers provoque une menace d'inondation pour 300'000 personnes supplémentaires une fois par an.