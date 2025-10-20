  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Climat Les Alpes perdent jusqu'à 8 cm de neige tous les dix ans

ATS

20.10.2025 - 11:06

Ces 60 dernières années, la couche de neige dans les Alpes suisses s'est réduite jusqu'à 8 centimètres par décennie. L'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) a pu calculer cette évolution pour la première fois grâce à un nouveau modèle.

La couche de neige dans les Alpes suisses s'est réduite jusqu'à 8 centimètres chaque dizaine d'années ces derniers 60 ans (Archives).
La couche de neige dans les Alpes suisses s'est réduite jusqu'à 8 centimètres chaque dizaine d'années ces derniers 60 ans (Archives).
ATS

Keystone-SDA

20.10.2025, 11:06

20.10.2025, 11:17

«C'est la première fois que nous pouvons montrer les tendances à l'échelle nationale et pour différentes altitudes», a déclaré Christoph Marty, climatologue au SLF, cité dans le communiqué de l'institut. «Nous voyons ici très clairement les conséquences du changement climatique», ajoute-t-il.

Le nouveau modèle Spass (pour Spatial Snow climatology for Switzerland) a permis aux chercheurs de calculer pour la première fois, à l'échelle nationale et en fonction de l'altitude, l'évolution du manteau neigeux depuis 1962.

Plus l'altitude est élevée, plus la baisse de l'enneigement est importante. On atteint ainsi en 60 ans jusqu'à 8 centimètres de moins par décennie dans les Alpes, tandis que la diminution de la couche d'or blanc sur le Plateau n'excède pas un centimètre par décennie. Mais il faut tenir compte d'un enneigement déjà faible en plaine.

«Un marathon». Baume-Schneider alerte sur l'effondrement inévitable de glaciers

«Un marathon»Baume-Schneider alerte sur l'effondrement inévitable de glaciers

De multiples usages à l'avenir

Ainsi en valeurs relatives c'est le contraire. Le Plateau a perdu entre 10 et 20% de neige, une proportion qui tombe à 4% à 2000 m, tandis qu'elle devient encore plus faible et parfois insignifiante en haute altitude, précise Christoph Marty. Les hauteurs de neige de novembre à avril ont été examinées.

Afin d'améliorer les résultats de son modèle, le SLF a utilisé les données mesurées par 350 stations de Météosuisse au cours des 25 dernières années. «Cela nous a permis d’adapter au mieux la simulation Spass à la réalité», explique le chercheur.

Et de préciser que c’est aux altitudes supérieures à 800 mètres que cette adaptation est la plus réussie. Le modèle Spass fournit ainsi des résultats détaillés pour chaque kilomètre et chaque niveau d’altitude.

A l'avenir, les résultats devraient ainsi également être utilisés hors du domaine de la recherche, par exemple dans le cadre de coopérations avec Suisse Tourisme et les Remontées Mécaniques Suisses ou, à moyen terme, dans l'application White Risk dédiée aux avalanches. MétéoSuisse prévoit aussi de rendre publiques les informations climatologiques sur la neige issues de ce modèle.

Les plus lus

Atteint de la maladie de Charcot, un sénateur français a rendu son dernier souffle
Giorgia Meloni défie les lois de la politique italienne
Donald Trump brandit de nouvelles menaces !
Blâmée par Marlen Reusser, la lauréate du Tour de France riposte
«Je ne veux pas me laisser abattre pour mon fils»
Les agissements de la Poste suscitent le débat