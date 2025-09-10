  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etude scientifique Une poussière d'astéroïde nous aiguille sur l'origine de l'eau sur Terre

ATS

10.9.2025 - 16:08

Les astéroïdes semblent pouvoir emmagasiner beaucoup plus d'eau que ce qu'on imaginait jusqu'à présent et ce sur de plus bien plus longues périodes. C'est le résultat auquel est arrivée une équipe internationale de chercheurs, dont des scientifiques suisses, qui a analysé un échantillon de poussière provenant de l'astéroïde Ryugu.

En décembre 2020, la sonde spatiale japonaise Hayabusa-2 a ramené un petit échantillon de 5,4 grammes de cl'astéroïde Ryugu sur terre.
En décembre 2020, la sonde spatiale japonaise Hayabusa-2 a ramené un petit échantillon de 5,4 grammes de cl'astéroïde Ryugu sur terre.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.09.2025, 16:08

10.09.2025, 16:43

Cette étude, qui a fait l'objet d'une publication mercredi dans le magazine spécialisé «Nature», apporte des connaissances importantes sur la façon dont l'eau est arrivée sur la Terre.

La question de l'origine de l'eau sur la Terre est débattue depuis des décennies dans les milieux scientifiques. Une des théories les plus communément admises est que la source principale de l'eau sur notre planète provient des astéroïdes riches en carbone, appelés astéroïdes de type C.

L'astéroïde Ryugu fait partie de cette catégorie d'astéroïdes. En décembre 2020, la sonde spatiale japonaise Hayabusa-2 a ramené un petit échantillon de 5,4 grammes de cet objet céleste sur terre. Les scientifiques ont disposé de 38,4 milligrammes de poussières provenant de Ryugu pour mener à bien leurs travaux.

Jusqu'à présent, le monde scientifique estimait que l'eau de ces astéroïdes carbonés ne se trouvait sous forme liquide que durant quelques millions d'années seulement. La nouvelle étude remet en cause cette approche. Elle montre que le noyau de Ryugu était composé d'une masse liquide encore un milliard d'années après la formation de l'astéroïde.

Ce résultat permet de penser que ces astéroïdes carbonés pourraient contenir deux à trois fois plus d'eau. Selon les scientifiques, cela signifie que la quantité d'eau apportée sur la Terre par les astéroïdes serait encore plus grande qu'envisagée. L'étude confirme en tout cas le rôle fondamental qu'auraient joué les astéroïdes pour expliquer la présence de l'eau sur notre planète.

Les plus lus

Kamala Harris rompt le silence et règle ses comptes avec Biden
Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?
L’ex-star du tennis Lleyton Hewitt dérape et se fait suspendre
Deux personnes blessées lors d’une altercation à Villeneuve
Un contrôleur CFF violemment agressé par un passager
«On pensait être plus nombreux» : des mobilisations limitées à la mi-journée en France