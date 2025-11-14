  1. Clients Privés
Vaisseau endommagé Les astronautes chinois coincés dans l'espace rentrent sur terre

ATS

14.11.2025 - 06:51

Trois astronautes coincés depuis des jours dans la station spatiale chinoise Tiangong en raison de dégâts sur leur vaisseau de retour vont rejoindre la Terre avec un autre engin, a annoncé une agence spatiale du géant asiatique. Leur retour est prévu vendredi.

Le retour des trois astronautes de Shenzhou est prévu en Mongolie-Intérieure, en Chine, comme d'habitude (archives).
Le retour des trois astronautes de Shenzhou est prévu en Mongolie-Intérieure, en Chine, comme d'habitude (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.11.2025, 06:51

14.11.2025, 06:52

Leur voyage retour, initialement prévu le 5 novembre, a été reporté après la détection d'un possible impact de microdébris spatiaux sur leur vaisseau Shenzhou-20, amarré à la station. Un tel dommage présentait un risque vital pour l'équipage lors du retour dans l'atmosphère terrestre.

Depuis lors, le trio cohabitait dans Tiangong avec les trois astronautes de Shenzhou-21, venus prendre leur relais dans la station. Ce report constitue un rare contretemps dans un programme spatial chinois habituellement bien huilé.

«L'équipage de la mission Shenzhou-20 doit revenir sur terre le 14 novembre» sur le site habituel en Mongolie-Intérieure, a indiqué dans un communiqué l'agence spatiale chinoise chargée des vols habités, la CMSA.

Vaisseau de leurs successeurs

Les trois hommes, Chen Dong (46 ans), Chen Zhongrui (41 ans) et Wang Jie (36 ans) «se portent bien» et utiliseront pour le retour le vaisseau Shenzhou-21, a-t-elle précisé. Ce vaisseau est celui avec lequel leurs successeurs sont arrivés dans la station au début novembre.

La vitre de la capsule de retour du vaisseau Shenzhou-20 présentait une «fine fissure» et «ne remplissait plus les critères» pour «un retour en toute sécurité», a indiqué vendredi la CMSA dans un autre communiqué.

Le trio, qui doit rentrer sur terre dans la journée, était arrivé dans Tiangong fin avril. Les équipages de trois astronautes qui se relaient à bord de la station cohabitent généralement quelques jours. Mais le séjour s'est, cette fois-ci, prolongé.

Le prochain vaisseau, Shenzhou-22, sera lancé «à une date qui reste à déterminer», a indiqué la CMSA, sans d'autres précisions. Il pourrait être envoyé dans l'espace sans astronautes à bord, puis être chargé de ramener sur terre, le moment venu, l'équipage de Shenzhou-21, le trio qui reste dans Tiangong.

