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Les astronautes peinent à redescendre «Quand cela s'est produit, ça nous a complètement époustouflés»

ATS

9.4.2026 - 06:55

Après avoir pris des milliers de photos et livré d'innombrables descriptions de la Lune, les quatre astronautes d'Artémis ont confié sur le chemin du retour vers la Terre avoir bien du mal à réaliser ce qu'ils venaient de vivre.

L'équipage d'Artemis II n'en revient toujours pas du spectacle auquel il a assisté.
L'équipage d'Artemis II n'en revient toujours pas du spectacle auquel il a assisté.
ATS

Keystone-SDA

09.04.2026, 06:55

09.04.2026, 07:45

«L'esprit humain n'est pas fait pour traverser ce que nous venons de vivre», a lancé le commandant Reid Wiseman, des étoiles dans les yeux, lors d'une conférence de presse mercredi soir à plus de 280'000 km du sol.

«Nous avons beaucoup de choses auxquelles réfléchir et à écrire dans nos journaux afin de prendre pleinement conscience de ce que nous venons de vivre», a-t-il expliqué.

Mission Artémis. Le Canada souligne l'exemple de coopération avec les USA

Mission ArtémisLe Canada souligne l'exemple de coopération avec les USA

Avec ses collègues américains Christina Koch et Victor Glover et le Canadien Jeremy Hansen, M. Wiseman a battu cette semaine un record en s'aventurant plus loin dans l'espace que quiconque avant eux.

«L'un des plus beaux cadeaux»

Ensemble, ils ont également réalisé le premier tour de notre satellite naturel en plus d'un demi-siècle, et ont observé à cette occasion un coucher et un lever de Terre mais aussi une éclipse solaire.

«Nous avions vu de superbes simulations réalisées par notre équipe de science lunaire, mais quand cela s'est réellement produit, ça nous a tous complètement époustouflés», a raconté le pilote Victor Glover.

«C'était l'un des plus beaux cadeaux de cette mission», a-t-il ajouté.

Et de reconnaître dans un rire: «Je n'ai même pas encore commencé à assimiler tout ce que nous avons vécu».

«Ce que je peux vous dire, c'est que c'était très intense et que ce sont des souvenirs que je vais garder toute ma vie. Je vais y penser et en parler pour le reste de ma vie, c'est certain», a abondé l'astronaute, qui entre dans les livres d'histoire comme le premier homme noir à être allé jusqu'à la Lune.

Artemis II, le point sur la mission

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Artemis II : premier vol habité au-delà de l'orbite terrestre depuis 1972. Quatre astronautes à bord d'Orion retracent le chemin vers la Lune, dans un contexte de recomposition profonde de la politique spatiale américaine.

07.04.2026

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