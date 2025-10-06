La pandémie de grippe espagnole qui a sévi en Europe à la fin de la 1ère Guerre mondiale pourrait être à l'origine, à l'époque, d'une hausse notable des naissances prématurées et d'autres problèmes, particulièrement chez les garçons nouveaux-nés. C'est à cette conclusion que sont arrivés des chercheurs de l'Université de Zurich dans une étude publiée mardi.

Keystone-SDA ATS

L'équipe du professeur Kaspar Staub, de l'institut de médecine évolutive, s'est plongée dans les archives de la ville de Lausanne, passant en revue plus de 2000 actes de naissance de 1918. En été de cette année-là, la première vague de grippe espagnole atteint la Suisse. Le pays sera submergé par une deuxième vague, mortelle celle-là, qui prendra durant l'automne.

En étudiant dans le détail les registres, les chercheurs ont découvert que si une femme avait attrapé la grippe au cours des trois derniers mois de sa grossesse, le risque pour elle de donner naissance à un enfant prématuré augmentait. Les cas de mortinatalité étaient également plus fréquents chez ces mères malades.

Garçons plus touchés

Les enfants nés de femmes souffrant de la grippe pouvaient aussi présenter plus souvent un poids plus léger sur la balance que les enfants issus du groupe des mères épargnées par le virus. Une différence a été remarquée en fonction du sexe de l'enfant. Il est apparu que les garçons étaient particulièrement touchés.

Une infection par la grippe en début de grossesse a pu également avoir eu pour conséquence un risque accru de fausse couche chez les foetus de sexe masculin, écrit l'Université de Zurich dans un communiqué.

Les chercheurs ont choisi d'étudier les archives de Lausanne, car les registres de la capitale vaudoise de l'époque sont singulièrement bien conservés et complets. Selon l'Université de Zurich, il n'existait pas, jusqu'à présent, d'étude fouillée sur les conséquences de l'épidémie de grippe espagnole sur la grossesse.

La grippe espagnole de 1918 a causé la mort de millions de personnes dans le monde. Le taux de mortalité était particulièrement élevé chez les adultes âgés entre 20 et 40 ans. Les femmes enceintes avaient également des risques élevés d'être contaminées par le virus et de mourir.

Les travaux de l'équipe de chercheurs du professeur Kaspar Staub font l'objet d'un article paru dans la revue spécialisée «Annals of Internal Medicine».