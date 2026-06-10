Dans les veines de Charles de Gaulle, il y avait un peu de sang suisse !

Une partie des descendants de Charles de Gaulle, notamment la petite-fille du général, Anne de Laroullière, s'est rendue mercredi à Porrentruy. Elle a participé à une journée mémorielle sur les origines bruntrutaines du fondateur de la Ve République.

Famille de Gaulle Anne de Laroullière, centre, petite-fille du général, visite les Archives de l'ancien Evêché de Bâle lors d'un accueil de la famille du Général de Gaulle dans la ville de Porrentruy dans le Jura le mercredi 10 juin 2026 à Porrentruy. Photo: KEYSTONE Une vue de l'arbre généalogique dans le Musée de l'Hotel-Dieu lors d'un accueil de la famille du Général de Gaulle dans la ville de Porrentruy dans le Jura le mercredi 10 juin 2026. Photo: KEYSTONE Anne de Laroullière, 2ème gauche, petite-fille du Général de Gaulle visite le Musée de l'Hotel-Dieu lors d'un accueil de la famille du Général de Gaulle dans la ville de Porrentruy. Photo: KEYSTONE Une vue de la plaque mémorielle lors d'un accueil de la famille du Général de Gaulle dans la ville de Porrentruy dans le Jura le mercredi 10 juin 2026. Photo: KEYSTONE Charles de Gaulle, le 17 avril 1964. (KEYSTONE/Str) Photo: KEYSTONE Famille de Gaulle Anne de Laroullière, centre, petite-fille du général, visite les Archives de l'ancien Evêché de Bâle lors d'un accueil de la famille du Général de Gaulle dans la ville de Porrentruy dans le Jura le mercredi 10 juin 2026 à Porrentruy. Photo: KEYSTONE Une vue de l'arbre généalogique dans le Musée de l'Hotel-Dieu lors d'un accueil de la famille du Général de Gaulle dans la ville de Porrentruy dans le Jura le mercredi 10 juin 2026. Photo: KEYSTONE Anne de Laroullière, 2ème gauche, petite-fille du Général de Gaulle visite le Musée de l'Hotel-Dieu lors d'un accueil de la famille du Général de Gaulle dans la ville de Porrentruy. Photo: KEYSTONE Une vue de la plaque mémorielle lors d'un accueil de la famille du Général de Gaulle dans la ville de Porrentruy dans le Jura le mercredi 10 juin 2026. Photo: KEYSTONE Charles de Gaulle, le 17 avril 1964. (KEYSTONE/Str) Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une plaque a été installée en début d'après-midi contre la façade de l'Hôtel-Dieu, édifice historique construit sur l'emplacement de la maison de l'arrière-arrière-arrière grand-père de Charles de Gaulle, constituant le moment fort de la journée. On peut y lire: «A Porrentruy vivaient, au XVIIIe siècle, les Nicol, ancêtres de Charles de Gaulle (1890-1970), président français et fondateur de la Ve République».

Les recherches menées ces dernières années ont confirmé les origines bruntrutaines de la famille Nicol, ancêtres directs de Charles de Gaulle. Le généalogiste Christophe Heitzmann a présenté mercredi matin les ascendances jurassiennes du général. Il s'est notamment penché sur la vie à Porrentruy de François Ignace Nicol, l'un de ses ascendants directs. Ensuite, différents documents historiques appartenant aux Archives de l'ancien évêché de Bâle ont été présentés.

Anne de Laroullière était accompagnée d'une importante délégation française, composée notamment de l'ancien chef d'Etat-major des armées françaises et délégué national à l'Ordre de la Libération Thierry Burkhard, du président du Conseil départemental du Territoire de Belfort Florian Bouquet ou encore du directeur de la Fondation Charles de Gaulle Antoine Broussy.

«Attentif aux minorités»

Le fondateur de la Ve République a «impulsé la liberté en France dans son appel du 18 juin 1940», discours radiophonique lors duquel il appelait à continuer le combat contre l'Allemagne nazie, a d'emblée rappelé Florian Bouquet.

Charles de Gaulle était «très proche des gens et très respectueux des femmes», a expliqué la petite-fille du général. Il était également «très attaché à la langue française et attentif aux minorités» comme le Québec. Lors de la pose de la plaque, elle a salué un bon signal pour la «liberté».

Anne de Laroullière s'était déjà rendue à Porrentruy par le passé, mais il est «très agréable» d'y retourner, a-t-elle déclaré. Elle a assuré avoir «un attachement profond avec la Suisse», elle qui vit depuis 18 ans dans le canton de Schwyz avec son mari.

«Lien aussi discret que remarquable»

«Dans le contexte géopolitique actuel, l'héritage d'une telle figure représente une ressource de premier ordre», a lancé le ministre jurassien de la culture Jean-Paul Lachat. Il s'est réjoui du «lien aussi discret que remarquable entre Porrentruy et le général de Gaulle». Selon lui, «l'histoire peut créer des ponts» entre différentes régions.

Le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler a lui partagé son émotion de voir sa ville liée à une figure majeure de l'histoire du XXe siècle.

Derrière les archives qui ont mis au jour ces liens avec le général de Gaulle, «il y a des femmes et des hommes qui ont vécu, travaillé ou fondé une famille ici», a relevé le maire. «Cette découverte ne change pas notre passé, mais elle l'éclaire d'une manière nouvelle.»

Pas de voyage officiel en Suisse

L'événement mémoriel s'inscrivait dans le prolongement du programme «Charles de Gaulle et la Suisse», initié en 2024, qui met en lumière les liens profonds unissant le général et le Jura suisse.

Malgré ces liens étroits, le fondateur de la Ve République n'a jamais effectué de voyage officiel en Suisse et ne l'a mentionnée qu'à quatre reprises, de manière très succincte, dans ses mémoires.

Pourtant, sa personnalité présente certaines similitudes avec des traits caractéristiques de l'identité jurassienne, comme le combat pour la liberté et l'attachement à la langue française, a fait remarquer la vice-maire de Porrentruy Chantal Gerber.