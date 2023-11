Les deux étages de la fusée «Starship» ont explosé

Le plus grand système de fusée jamais construit dans l'histoire de l'astronautique n'a pas pu, encore une fois, achever un deuxième vol d'essai.

Le plus grand système de fusée jamais construit dans l'histoire de l'astronautique n'a pas non plus pu achever un deuxième vol d'essai. Les deux étages de la fusée non habitée «Starship» ont explosé samedi peu après son décollage du centre spatial de l'Etat américain du Texas, ont indiqué les commentateurs du flux en direct de l'entreprise spatiale SpaceX.

Lors d'un premier vol d'essai en avril, un «Starship» avait déjà explosé peu après le décollage - mais ce deuxième test a tout de même permis de franchir quelques étapes supplémentaires : quelques minutes après le décollage, les deux étages de la fusée se sont séparés.

L'étage inférieur a explosé peu après et n'a pas atterri comme prévu dans le Golfe du Mexique. L'étage supérieur a continué à voler pendant un certain temps. Mais il a ensuite été annoncé qu'il avait lui aussi explosé. En fait, il aurait dû continuer à monter en altitude et atterrir dans le Pacifique après environ une heure et demie.

Mesures d'amélioration requises

Mi-avril, un «Starship» s'était envolé pour la première fois pour un lancement d'essai sans pilote - avant d'exploser et de se briser quatre minutes plus tard en titubant.

Le milliardaire Elon Musk, dont l'entreprise SpaceX a développé et construit le système de fusée «Starship», n'y a toutefois pas vu un revers, mais un «lancement d'essai passionnant».

L'autorité américaine de surveillance de l'aviation civile (FAA) avait enquêté sur l'incident et exigé de nombreuses mesures d'amélioration comme condition pour un tel prochain lancement d'essai.

SpaceX a fait savoir qu'elle avait mis en œuvre de nombreuses améliorations et modifications. La FAA avait alors donné son feu vert.

Le «Starship» - composé du booster «Super Heavy» d'environ 70 mètres de long et de l'étage supérieur d'environ 50 mètres de long, également appelé

Objectif: des missions habitées vers la Lune et Mars

Le système est conçu de manière à ce que le vaisseau spatial et la fusée puissent être réutilisés après le retour sur Terre.

D'une longueur totale d'environ 120 mètres, ce système devrait à l'avenir pouvoir transporter bien plus de 100 tonnes de charge. Avec le «Starship», la Nasa veut emmener des astronautes sur la Lune. SpaceX espère quant à elle aller un jour jusqu'à Mars.