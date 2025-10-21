  1. Clients Privés
Zoo de Zurich Les deux premiers zèbres de Grévy sont nés! 

ATS

21.10.2025 - 10:35

Des petits zèbres de Grévy ont vu le jour pour la première fois au zoo de Zurich. Deux jeunes mâles de cette espèce parmi les plus menacées sont nés début octobre, tandis qu'une troisième naissance se fait encore attendre.

Deux zèbres de Grévy, espèce très menacée, sont nés en octobre au zoo de Zurich.
Deux zèbres de Grévy, espèce très menacée, sont nés en octobre au zoo de Zurich.
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 10:35

21.10.2025, 10:41

Ce succès de reproduction est important pour la protection de cette espèce en danger critique d'extinction, indique mardi le zoo de Zurich. Le premier petit est né dans la nuit du 4 octobre, après 13 mois de gestation. Deux jours plus tard, la deuxième jument gestante a mis au monde sa progéniture.

Une troisième naissance devrait suivre dans les prochains jours, les deux précédentes s'étant déroulées sans problème. Leur père à tous trois est l'étalon Rashidi, arrivé au zoo de Zurich à l'été 2024 en provenance de Lisbonne.

«Ces jeunes animaux sont les premiers zèbres de Grévy à naître au zoo de Zurich», se félicite le directeur du zoo Severin Dressen, cité dans le communiqué. Après une semaine et demie d'acclimatation dans la zone calme de l'étable, ils explorent des zones de la savane de Lewa visibles pour la première fois par le public.

Parmi les trois espèces existantes – zèbre des plaines, zèbre de montagne et zèbre de Grévy, cette dernière est la plus grande et la plus rare. Ses représentants atteignent une hauteur d'épaule allant jusqu'à 160 cm et peuvent mesurer trois mètres de la tête à la queue.

Les zèbres de Grévy – nommé d'après l'ancien président français Jules Grévy – figurent sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, victimes de la chasse en raison de leurs marques de fourrure spéciales mais aussi de la perte de leur habitat naturel. On compte actuellement entre 2500 et 3000 spécimens répartis dans les savanes arides du Kenya et en Ethiopie.

