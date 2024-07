(ETX Daily Up) – Même si elles sont pratiques, les barquettes de courgettes, poivrons et autres ananas déjà découpés, sont moins intéressantes d'un point de vue nutritionnel en raison de la perte de vitamines. L'association 60 millions de consommateurs vient de souligner ce qu'elle considère être des pièges quand on choisit ce type de conditionnement.

Tagliatelles de courgettes, dés d'ananas, méli-mélo de poivrons et de tomates, salades de myrtilles et de fraises... Les fruits et légumes tout prêts sont bien pratiques quand on rentre à toute vitesse à la maison le soir et que l'on doit préparer le repas illico presto pour rassasier les petits estomacs affamés. Difficile d'attendre quand il faut équeuter les haricots verts puis patienter une vingtaine de minutes le temps de la cuisson...

Depuis plusieurs années, les distributeurs ont trouvé la parade avec ces barquettes dans lesquelles les produits frais sont conditionnés pour être consommés tout de suite. Et c'est un carton auprès des Français. En 2022, le Syndicat des fabricants de produits végétaux prêts à l’emploi (SVFPE) avait indiqué que les fruits déjà découpés avaient progressé de 12% en 2022 non seulement en valeur mais aussi en volume.

Mais il y a un hic sur le plan nutritionnel. Après analyses menées par l'association 60 millions de consommateurs, il existe une perte potentielle de vitamines non seulement au moment de la découpe mais aussi lors du rinçage industriel, beaucoup plus intensif que celui fait à la main chez soi. Les pertes peuvent être de l'ordre de 40%, voire 50%.

Même en termes de saveurs, on peut se poser la question de choisir ce type de conditionnement. Car selon l'association de consommateurs, les composés aromatiques sont bel et bien dégradés lors de la préparation et de la préservation des produits frais. Bref, une barquette d'ananas tout prêt est moins bon, gustativement parlant, qu'un ananas entier qu'on a pris le temps de parer.

En matière de transparence vis-à-vis du consommateur, on n'y est pas non plus. Car «60» souligne le manque d'obligation d'indiquer la provenance des fruits et légumes que l'on peut consommer tout de suite. Seuls ceux que l'on doit rincer doivent comporter la mention de l'origine. Résultat: il suffit d'enlever un pédoncule de tomate pour ne pas être obligé de préciser si la tomate en question est française ou espagnole.

Au-delà de la problématique nutritionnelle se pose aussi l'intérêt environnemental. Car ces fruits et légumes sont conservés dans des barquettes en plastique le plus souvent. Avec ce type d'emploi, on s'inscrit à l'exact opposé des campagnes menées pour supprimer le plastique à usage unique. Rappelons d'ailleurs que d'ici 2040 ce type d'emballage devra disparaître.

