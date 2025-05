Cette année, les glaciers suisses entament l'été avec un manteau neigeux parfois historiquement bas à certains endroits. Dans toutes les régions, les mesures indiquent des quantités inférieures à la moyenne à la fin de l'hiver.

En extrapolant sur l'ensemble des glaciers suisses, les données montrent un déficit de 13% de neige par rapport à la période de référence de 2010 à 2020. Pour les 21 glaciers mesurés, les quantités de neige étaient entre 0 et 52% inférieures à la valeur de référence, selon le rapport du Réseau des relevés glaciologiques suisses (Glamos) publié lundi.

Situation différente selon les régions

Mais la situation est différente selon les régions concernées dans les Alpes. Sur les glaciers en Suisse orientale (nord-est), les quantités de neige au moment des mesures en avril et mai étaient fortement inférieures à la moyenne. Le glacier de la Silvretta (GR) a atteint une nouvelle valeur minimale avec un déficit de 52%.

Au sud de la Suisse, au Tessin et dans le sud du Valais, la situation est moins extrême. Les valeurs étaient proches ou légèrement inférieures à celles de référence. Le réseau de mesure l'explique par les chutes de neige exceptionnelles de la mi-avril.

Au bilan, les quantités de neige ont été plus élevées qu'après les hivers exceptionnellement secs de 2022 et 2023. Néanmoins, le centre de mesure part du principe que la valeur de cette année évoluera l'été prochain «en raison d'une disparition plus précoce du manteau neigeux protecteur».

Le réseau Glamos mesure depuis quelques années, au printemps, les quantités de neige sur une série de glaciers. Ces mesures permettent d'estimer la saison de fonte à venir. Cette année, l'équipe a effectué pour la première fois des mesures sur le glacier du Giétroz (VS).