La Maison Blanche a annoncé mardi à l'institution qui gère les principaux musées de Washington que l'administration américaine allait mener un examen approfondi pour s'assurer de leur «alignement» avec la vision de l'Amérique prônée par Donald Trump, fondée selon son courrier sur la «vérité et la raison».

Le gouvernement conservateur de Donald Trump s'est engagé dans une vaste reprise en main des institutions culturelles sur lesquelles il a de l'influence, des musées aux universités, afin de les expurger de ce qu'il considère être des idées progressistes, qui mettent en valeur et soutiennent les minorités.

Cet examen, justifié par les festivités autour du 250e anniversaire des Etats-Unis l'an prochain, selon le courrier que la Maison Blanche a publié sur son site internet, portera sur les expositions, les textes, la conservation ou encore la programmation de huit musées de la capitale gérés par la Smithsonian Institution.

«Cette initiative vise à garantir l'alignement avec la directive du président pour célébrer le caractère exceptionnel de l'Amérique, à supprimer les discours clivants ou partisans et à restaurer la confiance dans nos institutions culturelles», peut-on lire dans la missive.

La Maison Blanche fait référence à un décret signé en mars visant à reprendre le contrôle du contenu des musées de la Smithsonian, accusés de «révisionnisme historique» par Donald Trump et d'avoir mené au cours de la décennie passée un «endoctrinement idéologique» racial.

«Dans cet esprit et conformément au décret» visant à «restaurer la vérité et la raison dans l'Histoire américaine, nous allons mener un examen interne approfondi», a ajouté la lettre datée de mardi.

Les établissements concernés sont le Musée d'histoire américaine, le Musée d'histoire naturelle, le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaines (NMAAHC), le Musée des Indiens d'Amérique, le Musée de l'air et de l'espace, le Musée Smithsonian d'art américain, le National Portrait Gallery et le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

Dans les «120 jours», soit d'ici le début de 2026, «les musées devraient commencer à mettre en oeuvre des corrections lorsque cela est nécessaire», anticipe l'administration, notamment «en remplaçant les propos clivants ou idéologiques par des descriptions qui rassemblent, qui sont historiquement exactes et constructives».

«Poursuivre son travail»

La Smithsonian Institution «passe en revue la lettre» de la Maison Blanche, a-t-elle déclaré dans un communiqué, ajoutant qu'elle allait poursuivre son travail «fondé sur un profond engagement d'excellence académique, de recherche rigoureuse et la représentation fiable et factuelle de l'histoire.»

Début août, le Washington Post a rapporté que le Musée d'histoire américaine avait retiré d'une salle d'exposition toute référence aux deux procédures de destitution du président américain. Le Musée a plus tard assuré que cette référence, temporaire, avait été retirée sans aucune demande venue d'en haut.

