Les nanoplastiques stressent les arbres et nuisent à la photosynthèse. Ces particules pénètrent dans la plante par les racines et parviennent jusque dans les feuilles et les aiguilles, selon une expérience menée par des scientifiques zurichois.

Les particules de nanoplastiques présentes dans le sol parviennent jusque dans la cime des arbres et nuisent à la photosynthèse, selon cette étude (archives). ATS

ATS

Chercheuse à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Denise Mitrano est parvenue, en collaboration avec Arthur Gessler, de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), à montrer comment les arbres absorbent par leurs racines les nanoplastiques présents dans l'eau.

Les scientifiques ont d'abord cultivé une centaine de jeunes plants de deux espèces d'arbres ayant des consommations d'eau différentes: l'alisier ou sorbier torminal, un feuillu répandu en Europe qui a besoin de beaucoup d'eau, et l'épicéa commun, qui en consomme bien moins.

Les jeunes arbres ont ensuite été placés en hydroculture, à l'âge de sept mois pour les alisiers et de 18 mois pour les épicéas dont la croissance est plus lente. À partir de là, les racines des jeunes arbres ne se trouvaient plus dans la terre, mais dans une eau enrichie de nutriments.

L'équipe y a ajouté diverses concentrations de nanoplastiques et a régulièrement analysé la teneur en particules de plastique dans différentes parties des arbres. Elle a parallèlement mesuré l'activité photosynthétique.

Résultats surprenants

Après quelques semaines déjà, les scientifiques ont détecté dans les racines de un à deux milligrammes de nanoplastiques par gramme de matière végétale. Cette teneur était de dix à cent fois inférieure dans le tronc ainsi que dans les feuilles et les aiguilles. Ils n'ont pas constaté de différences significatives entre les deux espèces - bien que l'épicéa soit plus sobre, les quantités de nanoplastiques étaient à peu près semblables.

«C'était surprenant. Nous nous attendions à ce que la quantité de nanoplastiques soit liée à la quantité d'eau absorbée et transportée jusqu'aux feuilles», explique Arthur Gessler, cité jeudi dans un communiqué du Fonds national suisse (FNS).

Ce résultat laisse penser que contrairement à ce qu'on imaginait, les nanoplastiques ne pénètrent pas dans les arbres par des minuscules fissures dans les tissus des racines, mais sont absorbés par des cellules racinaires puis transportés jusqu'à la couronne.

Pas d'impact sur la croissance

Les scientifiques ont pu prouver que les nanoplastiques affectent d'importants processus physiologiques dans les feuilles et les aiguilles: les mesures ont montré une baisse d'un tiers du rendement de la photosynthèse en l'espace de deux semaines chez l'alisier torminal, alors que le recul était d'environ 10% sur quatre semaines pour les épicéas - comparé avec des arbres placés dans des hydrocultures sans nanoplastiques.

«Les particules doivent franchir une barrière cellulaire supplémentaire dans les aiguilles, ce qui explique pourquoi cela prend plus de temps pour les conifères que pour les feuillus», note Arthur Gessler.

Ce résultat suggère qu'une partie de l'énergie solaire n'est plus utilisée pour la photosynthèse mais est évacuée sous forme de chaleur. «C'est une réaction de stress typique chez les arbres», poursuit Arthur Gessler.

La réduction de la photosynthèse n'a pas eu d'influence sur la croissance des arbres. Toutefois, les scientifiques ne les ont observés que pendant quatre semaines et ne peuvent donc rien dire sur les conséquences à long terme. En outre, les quantités de nanoplastiques utilisées pour l'étude étaient assez élevées.

«Notre étude ne doit pas donner l'impression que les nanoplastiques risquent de tuer les arbres», déclare Denise Mitrano. Mais ils pourraient constituer un facteur de stress supplémentaire, en particulier pour les arbres en milieu urbain qui souffrent déjà plus que les autres de la chaleur, de la sécheresse et de la pollution de l'air, selon ces travaux publiés dans la revue Environmental Science Nano.

uc, ats