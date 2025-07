Découvrez les pires compagnies aériennes d'Europe

L'indice des droits des passagers aériens 2025 désigne les pires compagnies aériennes d'Europe. Une compagnie aérienne scandinave se retrouve à la première place douteuse - tandis que Swiss se situe dans la moyenne.

Honneur douteux : Finnair arrive en tête du classement et obtient le plus mauvais résultat parmi les compagnies aériennes d'Europe. IMAGO/dieBildmanufaktur

Oliver Kohlmaier

La compagnie aérienne scandinave Finnair obtient la première place douteuse.

Swiss se retrouve dans la moyenne inférieure, à la 9e place, et n'obtient pas de bons résultats, notamment en matière de fiabilité.

L'experte de Flightright Feyza Türkön ne donne pas une bonne note à l'industrie dans son ensemble. Montre plus

Le portail de consommateurs Flightright désigne chaque année les pires compagnies aériennes d'Europe. Pour l'indice Flightright 2025, les 20 compagnies aériennes "les plus grandes et les plus connues" du continent ont également été passées au crible. La première place, quelque peu douteuse, revient à la compagnie aérienne finlandaise Finnair, suivie de Vueling et Ryanair.

Finnair obtient un résultat nettement inférieur à la moyenne, notamment en ce qui concerne la fiabilité en matière de retards et d'annulations, avec seulement 1,5 étoile. Feyza Türkön, experte en droit des passagers aériens chez Flightright, déclare : "Il y a longtemps que l'on ne peut plus dire que les compagnies aériennes à bas prix obtiennent en soi de moins bons résultats que les compagnies haut de gamme. Avec Finnair, une compagnie aérienne haut de gamme classique se retrouve tout en bas du classement, juste à côté de Ryanair et Vueling. La qualité n'a donc pas automatiquement à voir avec le prix du billet".

Swiss faible en matière de fiabilité

Avec sa neuvième place, Swiss se situe en revanche dans la moyenne inférieure. Elle a obtenu le plus mauvais résultat en matière de fiabilité (2,5 points), mais un meilleur résultat en matière de comportement de paiement (3) et de satisfaction de la clientèle (2,78).

Pour établir le classement, la fiabilité et le comportement de paiement des indemnisations sont examinés et une enquête est menée auprès des clients de Flightright. Les catégories sont prises en compte à parts égales dans l'évaluation globale.

"Certificat de pauvreté pour la branche"

Discover Airlines arrive tout en bas - la filiale de Lufthansa obtient donc le meilleur résultat avec un score total de 3,33. Elle est suivie par Eurowings (3,32), également une entreprise du groupe Lufthansa, et par la compagnie aérienne nationale espagnole Iberia (3,25).

Dans l'ensemble, l'experte en droit des passagers aériens Türkön tire un résultat décevant pour les plus grandes compagnies aériennes d'Europe : "De nombreuses compagnies aériennes continuent de laisser tomber les passagers - en matière de service, de ponctualité et surtout de dédommagement. Aucune compagnie aérienne n'obtient plus de trois étoiles en matière de satisfaction des clients. C'est un constat d'échec pour le secteur".