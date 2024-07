Le télescope spatial James Webb (JWST) a réalisé une avancée majeure. Un groupe de planétologues du CNRS, en partenariat avec des astronomes de l'Université de Montréal ont récemment fourni, grâce aux données du télescope, des preuves tangibles d’existence d’eau liquide sur l’exoplanète LHS1140b.

Comme pour l’exoplanète LHS1140b, ce concept d'artiste montre à quoi pourrait ressembler l'exoplanète géante gazeuse WASP-43 b. Cette planète de la taille de Jupiter, située à environ 280 années-lumière, tourne autour de son étoile à une distance d'environ 1,3 million de kilomètres, effectuant un tour en 19,5 heures. IMAGO/Cover-Images

Située à environ 48 années-lumière de notre système solaire dans la constellation de la Baleine, cette planète, nommée LHS1140b, a été minutieusement observée par divers télescopes au fil des ans, mais c'est grâce aux capacités du JWST que sa nature océanique a pu être confirmée.

Cette découverte marque un tournant dans la recherche des exoplanètes habitables. La confirmation de LHS1140b en tant que planète océan ouvre des perspectives fascinantes pour la recherche de la vie ailleurs dans l'univers.

Ce résultat sera publié dans la revue The Astrophysical Journal Letters, soulignant l'importance de cette avancée scientifique.

Des observations précises et révélatrices

LHS1140b n'était pas totalement inconnue des astronomes. Les télescopes spatiaux Hubble, Spitzer, TESS, ainsi que l'instrument ESPRESSO du télescope VLT au Chili, avaient déjà permis de mesurer avec précision sa masse et son rayon. Ces observations avaient révélé une faible densité, suggérant la présence possible d'une épaisse enveloppe d'hydrogène et d'hélium ou d'une grande quantité d'eau.

En décembre 2023, le JWST a utilisé son instrument NIRISS pour observer LHS1140b et a démontré que la planète a perdu son enveloppe d'hydrogène et d'hélium.

Ces observations indiquent que la faible densité de la planète est due à une quantité d'eau beaucoup plus importante que sur terre. Compte tenu de la distance entre LHS1140b et son étoile, cette eau pourrait se trouver au moins en partie sous forme liquide, formant ainsi des océans à la surface ou dans la sous-surface de la planète.

Perspectives futures

LHS1140b, une « super-Terre » 1,7 fois plus grande et 5,6 fois plus massive que notre planète, sera l'objet de futures observations pour caractériser la composition chimique de son atmosphère. Les scientifiques espèrent ainsi en apprendre davantage sur les conditions environnementales de cette exoplanète et sur les possibilités d'habitabilité.