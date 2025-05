Le mélanome cutané, en forte augmentation mais généralement évitable, est attribuable dans plus de 80% des cas à l'exposition aux rayons ultraviolets (UV). C'est ce qu'indique une nouvelle estimation du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) diffusée mardi.

Le mélanome, tumeur cutanée grave, ressemble à un grain de beauté (photo prétexte, archives). Klavdiia Arziukova / Getty Images

Keystone-SDA ATS

Sur près de 332'000 cas de mélanome cutané dans le monde en 2022, environ 267'000 étaient causés par les rayons UV, soit 83%, évalue cette étude publiée dans l'International Journal of Cancer (IJC). Ce cancer a causé 58'700 décès cette année-là. La proportion de cas liés aux UV était plus élevée chez les hommes (86%) que chez les femmes (79%), note aussi le CIRC dans un communiqué.

Autre observation: «Le fardeau du mélanome cutané diffère considérablement d'une région du monde à l'autre, en raison de la combinaison de différents niveaux d'exposition aux rayons UV et d'un risque de développer un mélanome cutané beaucoup plus élevé chez les populations à la peau claire», résume cette agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les régions affichant les taux les plus élevés de ce cancer attribuable aux UV (plus de 95%) étaient ainsi l'Australie/Nouvelle-Zélande, l'Europe du Nord et l'Amérique du nord.

Alors que le mélanome cutané était «une maladie rare dans le passé», l'exposition accrue aux UV ces dernières décennies – bronzage, voyages dans des régions à fort rayonnement etc. -, a provoqué une forte hausse des cas de cette pathologie, notamment chez les populations à la peau claire, a pointé le CIRC.

Et si les taux d'incidence chez les plus jeunes générations ont diminué dans de nombreux pays où les taux étaient historiquement plus élevés, la croissance et le vieillissement de la population devraient entraîner une augmentation nette substantielle du nombre de cas de mélanome cutané diagnostiqués chaque année.

Protection solaire

Une projection récente anticipe plus de 510'000 nouveaux cas et 96'000 décès en 2040, soit une augmentation de 50% et 68% respectivement, a rappelé l'agence de l'OMS.

Or, «la plupart des cas de mélanome cutané sont évitables», a souligné Oliver Langselius, auteur principal de l'étude, cité dans le communiqué, insistant notamment sur «le besoin urgent d'intensifier les efforts de santé publique en matière de protection solaire», en particulier dans les régions à haut risque et parmi les populations vieillissantes.

Le mélanome, tumeur cutanée grave, ressemble à un grain de beauté mais souvent avec les caractéristiques suivantes: asymétrie, bords irréguliers, plusieurs couleurs, grossissement ou changement d'aspect. Si le nombre de nouveaux cas par an a connu une augmentation régulière ces deux ou trois dernières décennies, le dépistage s'est amélioré et de nouveaux traitements sont apparus.