Le 21e Colloque Wright pour la science, qui aura lieu du 4 au 8 novembre à Genève, portera sur les symétries. Le temps, la nature, le cosmos ou encore les réalisations humaines présentent des symétries, un concept aussi vaste que fondamental exposé par des spécialistes.

Il sera accompagné d'un désormais traditionnel spectacle son et lumières sur la façade du Musée d'art et d'histoire (archives).

Organisées par l'Université de Genève et la Fondation H. Dudley Wright, les conférences publiques gratuites seront données chaque soir par des scientifiques de renommée mondiale. Jean-Philippe Uzan, de l'Institut d'astrophysique de Paris, ouvrira les feux en parlant du temps. Le lendemain, Daniel Baumann, directeur du Centre Leung pour la cosmologie et l'astrophysique des particules, à Taipei, exposera les symétries des lois physiques.

Les jours suivants, Yasmine Amhis, du Laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot Curie, à Orsay, remontera jusqu'au Big Bang grâce aux symétries. Edmund Copeland, de l'Université de Nottingham, se penchera, lui aussi, sur les symétries de l'Univers, tandis qu'Enrico Coen, du John Innes Centre de Norwich, dévoilera celles de la vie.

Voyage visuel

Le désormais traditionnel spectacle son et lumière accompagnera l'événement dès dimanche et jusqu'au 17 novembre. Projeté sur la façade du Musée d'art et d'histoire, il proposera un voyage dans les symétries qui rythment l'Univers.

Le Colloque Wright a lieu tous les deux ans à Genève. Fondé par le docteur et hommes d'affaires d'origine américaine Dudley Wright, il a pour objectif de rendre les plus récents progrès de la science accessibles au grand public. Il vise aussi à encourager les jeunes à embrasser une carrière scientifique.

www.colloquewright.ch/fr/

