Les tiques sont beaucoup plus dangereuses qu'on ne le pensait

Les tiques présentes en Suisse sont plus dangereuses qu'on ne le pensait jusqu'ici. Des chercheurs zurichois ont trouvé des virus ou des bactéries dans presque toutes les tiques qu'ils ont examinées, notamment le virus Alongshan, découvert il y a quelques années.

"Presque chaque tique peut donc potentiellement vous rendre malade", selon le virologue Cornel Fraefel de l'Université de Zurich (image d'illustration). ATS

«Presque chaque tique peut donc potentiellement vous rendre malade», a déclaré lundi à Keystone-ATS le virologue Cornel Fraefel de l'Université de Zurich (UZH), qui a participé à l'étude. «Dans de nombreuses tiques, nous avons trouvé plusieurs agents pathogènes en même temps».

Le virus Alongshan (ALSV) a été détecté dans presque deux fois plus de tiques (7,6%) que le virus de la méningo-encéphalite (4,2%). Environ 77% des tiques ont également été testées positives à au moins un agent pathogène non viral. Parmi les tiques collectées dans les zones urbaines, 83,9% contenaient au moins un agent pathogène non viral.

ceel, ats