FR

Oui, il y a du vent sur Mars et ça peut souffler très fort!

ATS

8.10.2025 - 17:14

Des vents violents balaient la planète Mars. Les rafales peuvent atteindre 160 km/h, soit bien plus que ce que l'on pensait jusqu'à présent, indique une étude internationale menée sous la direction de l'Université de Berne, dont les résultats ont été publiés mercredi dans le magazine Science Advances.

Image d'illustration générée par ordinateur. La planète Mars avec une nébuleuse.
Imago

Keystone-SDA

Ces travaux vont permettre de mieux comprendre le fonctionnement du climat à la surface de la planète rouge et de modéliser avec plus de précision son atmosphère. Les données sur les vents seront notamment très utiles dans la préparation de futures missions martiennes, relève l'Université de Berne dans un communiqué.

Pour établir la force des vents sur Mars, les scientifiques dirigés par le chercheur bernois Valentin Bickel, du Centre pour l'espace et l'habitabilité, ont mesuré la vitesse de ce qu'ils nomment les «diables de poussière». Il s'agit de colonnes rotatives de poussière et d'air qui se déplacent sur la surface de la planète.

Grâce aux données fournies par la caméra martienne CaSSIS, un appareil qui a été développé à l'Université de Berne, avec l'aide aussi de la caméra stéréoscopique HRSC, les chercheurs ont pu observer avec quelle dynamique ces diables de poussière se meuvent en mettant bout à bout des images afin de former une séquence.

Vents plus rapides

Les résultats montrent que les diables de poussière et les vents qui les entourent sur Mars, avec des vitesses allant jusqu'à environ 160 km/h, peuvent devenir beaucoup plus rapides que ce que les scientifiques pensaient. D'anciennes mesures avaient conclu à des vents qui s'élevaient au maximum à 100 km/h dans de rares cas.

La vitesse élevée des vents martiens n'est pas sans conséquence. Elle influence le cycle de la poussière sur la planète rouge, précise l'Université de Berne. «Les vents forts et rectilignes introduisent très probablement une quantité considérable de poussière dans l'atmosphère martienne», indique M. Bickel.

Ces nouvelles informations sur la puissance des vents martiens vont être très utiles au moment où il s'agira de planifier et de réaliser de futures missions d'atterrissages sur Mars, explique, citée dans le communiqué, Daniela Tirsch, de l'Institut de recherche spatiale du Centre aéronautique et astronautique allemand.

