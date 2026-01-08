  1. Clients Privés
Espace L’ESA va lancer jusqu'à 65 satellites et missions en 2026

ATS

8.1.2026 - 23:36

L'agence spatiale européenne (ESA) prévoit de lancer «jusqu'à 65» satellites et missions en 2026, a annoncé jeudi son directeur général Josef Aschbacher, lors d'une conférence de presse à Paris. L'an dernier constituait déjà un record, avec 46 lancements.

23 pays européens font partie de l'ESA, dont la Suisse (archives).
23 pays européens font partie de l'ESA, dont la Suisse (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.01.2026, 23:36

09.01.2026, 08:15

L'ESA dispose pour cette année d'un budget de 8,26 milliards d'euros. Environ 30%, soit 2,4 milliards d'euros, seront consacrés aux programmes d'observation de la Terre, notamment à travers le lancement de 48 nouveaux satellites, a-t-il indiqué.

Plus de 1,2 milliard d'euros seront consacrés à la navigation, 996 millions aux communications et 818 millions aux programmes d'exploration humaine et robotique.

Concernant les vecteurs, «nous sommes sur la bonne voie pour accélérer davantage nos lancements d'Ariane 6 et de Vega-C» et «atteindre la cadence visée au cours des prochaines années», s'est félicité M. Aschbacher.

Côté programmes d'exploration et de science spatiale, quinze missions sont en cours et douze en préparation, a rappelé le directeur général.

Artemis II

Parmi les grands rendez-vous de l'année, l'astronaute française Sophie Adenot s'envolera dans les prochaines semaines vers la station spatiale internationale (ISS), la fenêtre de décollage s'ouvrant le 15 février.

«Je lui souhaite beaucoup de succès, de mener de nombreuses expériences et de revenir avec de nouvelles inspirations à partager avec le monde», a déclaré M. Aschbacher. «L'objectif principal de nos astronautes à bord de la station spatiale est véritablement de faire progresser la science et la technologie», a-t-il souligné.

L'ESA participera au retour des humains autour de la Lune, dans le cadre de la mission Artemis II, en fournissant le module de service ESM de la capsule Orion, à bord de laquelle trois astronautes de la NASA et un astronaute canadien doivent faire le tour du satellite naturel de la Terre.

«La date du vol est évidemment sous le contrôle de la NASA, mais ce qui a été rendu public, c'est que cela se situerait entre le premier et le deuxième trimestre de cette année», a rappelé M. Aschbacher.

Parmi les autres grands rendez-vous scientifiques de l'année à venir figure la mission Smile, développée avec la Chine, qui doit étudier les interactions entre la magnétosphère terrestre et le vent solaire. Elle sera lancée entre le 8 avril et le 7 mai.

