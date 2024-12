L'espace sera peut-être dans dix ans un espace économique aussi normal qu'Internet aujourd'hui, estime le chercheur Oliver Ullrich, de l'Université de Zurich. La branche pharmaceutique suisse pourrait notamment en profiter.

A l'avenir, il sera beaucoup plus facile de produire en grande quantité dans l'espace des organes pour des transplantations à partir de cellules souches humaines, estime Oliver Ulrich. ATS

Keystone-SDA, sifr, ats ATS

A l'avenir, il ne s'agira plus seulement d'envoyer des données en orbite, mais de fabriquer des produits «là-haut», explique M. Ullrich dans un entretien publié vendredi par le Blick. Le chercheur est directeur du Center for Space and Aviation Switzerland and Liechtenstein (CSA) nouvellement créé. Il est aussi directeur du Space Hub de l'Université de Zurich.

«Pour de nombreux processus de production, la gravité sur Terre est une gêne», dit-il. Oliver Ulrich cite l'exemple de la production de tissus humains. Sur Terre, c'est un grand défi de faire en sorte que les cellules s'agencent correctement. «Dans l'espace, cela se fait automatiquement».

Des organes pour des transplantations

A l'avenir, il sera ainsi beaucoup plus facile de produire en grande quantité des organes pour des transplantations à partir de cellules souches humaines. «Nous avons déjà pu le démontrer en pratique lors de deux missions de l'ISS», souligne le chercheur. Ce dernier voit notamment un grand potentiel dans les domaines de la pharmacie et de la biotechnologie.

Oliver Ulrich est convaincu que les professions actives dans l'espace se diversifieront également. Au début, les travaux seront encore effectués par des astronautes professionnels, mais plus tard, il y aura des spécialistes avec une formation plus courte «et aussi des travailleurs tout à fait normaux, qui travailleront dans la production».

Starlab Space à Dübendorf ZH

Le travail du chercheur à Zurich le rapproche de l'espace du futur. L'entreprise de développement de stations spatiales Starlab Space veut ainsi s'installer à Dübendorf (ZH). Starlab, le CSA et le Switzerland Innovation Park Zurich ont signé une déclaration d'intention en ce sens au début de cette semaine.

La proximité de partenaires de recherche à l'Université de Zurich et à l'EPFZ a été l'une des raisons du choix du site, indique un communiqué.

Starlab, station spatiale privée, doit poursuivre les travaux de recherche menés dans la station spatiale internationale (ISS), dont la mission doit prendre fin en 2030. Elle doit aussi ouvrir l'orbite terrestre basse aux entreprises privées, selon le communiqué.