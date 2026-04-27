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Expérimentation animale L'IA pour mieux détecter la douleur chez les souris de laboratoire

ATS

27.4.2026 - 12:38

L'IA permet de mieux détecter les signes de souffrance chez les souris de laboratoire. Un système de surveillance développé par l'EPFZ reconnaît grâce aux algorithmes les modifications causées par le stress ou la douleur dans l'expression du visage des rongeurs.

L'évaluation du stress dans l'expérimentation animale: un nouveau système développé par l'EPFZ utilise l'IA pour lire les modifications dans l'expression du visage et la posture des souris de laboratoire (image symbolique).
L'évaluation du stress dans l'expérimentation animale: un nouveau système développé par l'EPFZ utilise l'IA pour lire les modifications dans l'expression du visage et la posture des souris de laboratoire (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

27.04.2026, 12:38

27.04.2026, 13:19

Le nouveau système baptisé «Grimace» standardise la surveillance des animaux de laboratoire, indique lundi l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Il utilise la vision et l'apprentissage automatiques pour évaluer l'expression du visage et la posture des souris. L'observation est immédiate, douce et objective, selon les chercheurs.

Le système consiste en une caisse munie de deux caméras, une en haut et une face à la souris, comparable à un photomaton pour les photos d'identité. Les deux caméras permettent de détecter les signes subtils de douleur et de malaise qui se manifestent souvent dans l'expression du visage des rongeurs: yeux plissés, renflement du nez et des joues, modification de la position des oreilles ou de l'orientation des moustaches.

Un algorithme évalue ensuite les expressions faciales de la souris en temps réel. Ce système permet d'évaluer rapidement et précisément si les animaux souffrent et s'il faut éventuellement leur administrer des analgésiques supplémentaires.

Ordinateur vs oeil nu

La surveillance de la douleur et du bien-être est indispensable pour l'expérimentation animale. Mais jusqu'à présent, l'évaluation est subjective et souvent insuffisante. Les scientifiques observent les animaux depuis le bord de leur cage et comparent l'expression de leur visage avec des photos, ce qui s'avère souvent difficile. L'observation par les humains peut en outre provoquer chez les animaux un stress supplémentaire.

Les chercheurs de l'EPFZ ont testé le système «Grimace» pour évaluer le bien-être chez des souris avant et après une opération de cerveau. Les évaluations par l'ordinateur concordent avec celles des experts humains. Elles ont surtout l'avantage d'être constantes et standardisée, alors que le jugement concernant le niveau de douleur diffère selon les experts. Ces résultats ont été publiés dans le magazine spécialisé Lab Animal.

Kit open source

L'ensemble du système, y compris le logiciel, a été développé par des collaborateurs du hub 3R de l'EPFZ compétent pour l'expérimentation animale selon les trois principes «remplacer, réduire et affiner». Il est désormais partagé avec le monde entier sous forme de kit open source.

Des approches automatisées de reconnaissance faciale existaient déjà mais il manquait un système de bout en bout entièrement standardisé, explique Oliver Sturman, directeur du hub 3R, cité dans le communiqué. «Grimace» suscite déjà un large intérêt à l'international: les chercheurs prévoient de développer cette technologie tandis les questions du brevet et de la commercialisation restent ouvertes.

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