«Ce sera désastreux» L’un des lauréats du Nobel de physique houspille Donald Trump

ATS

8.10.2025 - 02:13

John Clarke, l'un des lauréats du prix Nobel de physique 2025, a dénoncé mardi les efforts de Donald Trump pour transformer le paysage scientifique aux Etats-Unis, qu'il a qualifiés de «problème extrêmement grave».

Pour John Clarke, l'un des trois scientifiques distingués par le Prix Nobel de physique 2025, Donald Trump paralyse la science aux Etats-Unis.
Pour John Clarke, l'un des trois scientifiques distingués par le Prix Nobel de physique 2025, Donald Trump paralyse la science aux Etats-Unis.
ATS

Keystone-SDA

08.10.2025, 02:13

08.10.2025, 07:30

La politique du président américain en matière de science s'est notamment traduite, depuis son retour à la Maison Blanche, en janvier, par des coupes drastiques dans les financements à la recherche et des licenciements de scientifiques dans les organes fédéraux.

«Cela va paralyser une grande partie de la recherche scientifique aux Etats-Unis», a déclaré John Clarke à l'AFP, ajoutant qu'il connaissait des personnes ayant subi des coupes importantes dans leurs financements.

Le chercheur britannique de 83 ans, qui s'est vu décerner mardi le prix Nobel de physique avec deux autres scientifiques pour leurs découvertes en mécanique quantique, a souligné qu'ils avaient eux-mêmes bénéficié de ressources significatives à l'époque de leurs travaux, il y a environ quatre décennies.

Mécanique quantique. Les gagnants du Nobel de physique sont connus

Mécanique quantiqueLes gagnants du Nobel de physique sont connus

«Ce sera désastreux si cela continue», a encore mis en garde John Clarke, de l'université de Californie à Berkeley. «En supposant que le gouvernement actuel arrive finalement à son terme, il pourrait falloir une décennie pour revenir au niveau où nous étions il y a six mois», a-t-il jugé, ajoutant qu'il s'agissait d'un «énorme problème», «totalement incompréhensible pour quiconque est scientifique».

L'Américaine Mary E. Brunkow, co-lauréate du prix Nobel de médecine 2025 décerné lundi, a également insisté mardi sur l'importance des financements publics pour la recherche scientifique.

Interrogés par l'AFP, plusieurs responsables du prix Nobel ont estimé qu'en s'en prenant de la sorte à la science, Donald Trump risquait de faire perdre à son pays sa place de première nation dans la recherche scientifique, avec des répercussions dans le monde entier.

