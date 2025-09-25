  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Phénomène naturel Mais pourquoi les lacs «fument»-ils?

Valérie Passello

25.9.2025

Le phénomène est principalement automnal et hivernal: à ces périodes, certains lacs, notamment en Engadine, semblent se mettre à «fumer». Le blog de MétéoSuisse explique la raison de ce spectacle naturel.

La brume matinale en automne sur un lac en Engadine.
La brume matinale en automne sur un lac en Engadine.
Imago

Rédaction blue News

25.09.2025, 15:02

Rassurez-vous, il n'y a toujours pas le feu au lac! La «fumée» observée sur certains plans d'eau est en fait un brouillard d'évaporation. En Engadine, ce spectacle est particulièrement saisissant.

Voilà ce qui se passe concrètement: «L’eau relativement 'chaude' des lacs s’évapore en partie dans de l’air froid juste au-dessus, suffisamment pour saturer cet air et créer du brouillard», explique MétéoSuisse dans son blog.

Le 15 septembre dernier, toutes les conditions étaient réunies en Engadine, apprend-on encore sur le blog: l'eau des lacs était à 14°C et la température des sols légèrement négative. «La température relativement élevée des lacs favorise un taux d’évaporation plus important, alors que l’air froid au-dessus ne peut pas contenir toute cette vapeur et en condense donc une partie formant ce brouillard», indique MétéoSuisse.

Résultat de cette différence de température: une instabilité qui favorise un brassage vertical de l’air et qui donne l'impression que les lacs «fument».

Les plus lus

Des bombardiers russes interceptés au large de l’Alaska
Il accomplit ce que «personne n’avait fait auparavant» !
Nicolas Sarkozy: «Je dormirai en prison la tête haute»
Alerte enlèvement déclenchée pour une adolescente de 12 ans
Trump se défoule à l'ONU et marque un point surprenant avec la Suisse
Dans une petite commune, le maire s'est volatilisé