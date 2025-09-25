Le phénomène est principalement automnal et hivernal: à ces périodes, certains lacs, notamment en Engadine, semblent se mettre à «fumer». Le blog de MétéoSuisse explique la raison de ce spectacle naturel.

La brume matinale en automne sur un lac en Engadine. Imago

Rédaction blue News Valérie Passello

Rassurez-vous, il n'y a toujours pas le feu au lac! La «fumée» observée sur certains plans d'eau est en fait un brouillard d'évaporation. En Engadine, ce spectacle est particulièrement saisissant.

Voilà ce qui se passe concrètement: «L’eau relativement 'chaude' des lacs s’évapore en partie dans de l’air froid juste au-dessus, suffisamment pour saturer cet air et créer du brouillard», explique MétéoSuisse dans son blog.

Le 15 septembre dernier, toutes les conditions étaient réunies en Engadine, apprend-on encore sur le blog: l'eau des lacs était à 14°C et la température des sols légèrement négative. «La température relativement élevée des lacs favorise un taux d’évaporation plus important, alors que l’air froid au-dessus ne peut pas contenir toute cette vapeur et en condense donc une partie formant ce brouillard», indique MétéoSuisse.

Résultat de cette différence de température: une instabilité qui favorise un brassage vertical de l’air et qui donne l'impression que les lacs «fument».