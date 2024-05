L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ordonne des mesures d’enrayement contre le scarabée japonais dans le Haut-Valais. Il a défini une zone infestée et une zone tampon. Ces insectes nuisibles ont été identifiés et piégés pour la première fois en Valais en août 2023.

Des mesures d'éradication du scarabée japonais ont été décrétées en Haut-Valais. Ce coléoptère est très nuisible aux cultures, (archives) ATS

L'OFAG a défini une zone infestée sur le territoire des communes de Simplon et de Zwischenbergen, écrit-il vendredi. La zone tampon comprend les communes de Baltschieder, Bister, Bitsch, Brig-Glis, Eggerberg, Lalden, Mörel-Filet, Naters (en dessous de 2200 m), Ried-Brig, Riederalp, Termen, Viège et Visperterminen.

Les mesures d'enrayement du scarabée japonais concernent le déplacement du compost, des déchets verts, de terre provenant de la couche superficielle du sol, des rouleaux de gazon, des plantes en pot ainsi que des plantes racinées dans la terre et le nettoyage des appareils et véhicules utilisés pour les travaux du sol ou avec de la terre.

Dans la zone infestée, le Service cantonal de l’agriculture poursuivra et intensifiera cet été l’enrayement du coléoptère au moyen de pièges à phéromones. Une surveillance est mise en place dans la zone tampon.

Le scarabée japonais est probablement arrivé par voie naturelle depuis le nord de l’Italie où il s’est massivement propagé ces dernières années. En été, l'adulte provoque des dégâts considérables sur plus de 400 espèces végétales, notamment les vignes et les arbres fruitiers. La larve endommage les prés et les pelouses. Classé organisme de quarantaine prioritaire, il est soumis à une obligation d’annonce et d’éradication.

L'insecte est aussi présent dans d'autres régions de Suisse. Le canton de Zurich vient de renforcer les mesures de lutte dans la commune de Kloten. Il a aussi été repéré en grand nombre au Tessin puis de manière isolée dans les cantons de Soleure et de Bâle-Ville.

