Technologie Microsoft dit contrôler 27% d'OpenAI

ATS

28.10.2025 - 16:36

Microsoft contrôle désormais 27% du capital d'OpenAI après un nouveau tour de table et le changement de statuts de la start-up californienne, ont annoncé mardi les deux groupes, ce qui valorise sa participation 135 milliards de dollars (107 milliards en francs).

Dans le cadre du nouvel accord passé entre les deux partenaires, OpenAI s'est engagé à acheter pour 250 milliards de dollars de capacités supplémentaires pour développer son intelligence artificielle (IA) à la plateforme Azure de Microsoft, dédiée à l'informatique à distance (cloud).
Ce chiffre s'aligne sur la nouvelle valorisation d'OpenAI, soit 500 milliards de dollars après une recente ventes de titres par les employés de l'entreprise, début octobre.

Wall Street a favorablement accueilli cette annonce et vers 14H30 GMT, le titre Microsoft s'appréciait de 2,65%.

Les termes de la collaboration entre les deux sociétés ont été modifiés pour offrir à chacune davantage d'autonomie.

Le protocole initial prévoyait que dans l'hypothèse où OpenAI parviendrait à amener ses modèles jusqu'à l'intelligence artificielle générale (AGI), stade signalant que l'IA égale toutes les capacités intellectuelles des humains, la start-up pouvait en couper l'accès à Microsoft.

Le nouveau document garantit au groupe créateur de Windows l'accès aux modèles et plateformes d'OpenAI jusqu'en 2032 inclus, y compris pour ceux qui atteindraient l'AGI.

Il exclut, en revanche, les produits physiques, OpenAI travaillant actuellement à l'élaboration d'objets connectés IA grand public.

Le statut d'AGI, qui relevait jusqu'ici d'une définition floue, devra être constaté par un panel indépendant d'experts, selon l'accord.

Microsoft entretient des liens avec OpenAI depuis 2016 et un premier accord portant sur l'octroi de capacités informatiques pour développer ses modèles d'IA.

Depuis 2019, le groupe de Redmond (Etat du Washington) a régulièrement investi au capital du créateur de ChatGPT, pour un total supérieur à 13 milliards.

L'annonce de mardi intervient dans le cadre d'une refonte des statuts d'OpenAI, qui va devenir une entreprise à mission (public benefit corporation), soit une société privée avec des objectifs non financiers.

Dans le cadre de ce changement, l'entité à but non lucratif qui contrôlait jusqu'ici OpenAI va recevoir des parts de la nouvelle société, estimées à plus de 100 milliards.

La nouvelle structure juridique doit être validée par les procureurs des Etats du Delaware et de Californie.

