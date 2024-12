La Terre pourrait vivre une méga éruption volcanique durant ce siècle

Selon des scientifiques, la Terre a une chance sur six de connaître une éruption volcanique d'une ampleur historique au cours de ce siècle, et l'humanité n'a aucun plan pour y faire face, avance le «Daily Mail».

L'année dernière, un volcan sur la péninsule de Reykjanes en Islande a éclaté, ouvrant une fissure de 2,5 miles de long qui a craché des centaines de mètres cubes de lave chaque seconde. KEYSTONE

Daily Mail

La Terre pourrait être confrontée à une éruption volcanique massive durant ce siècle, avec une probabilité d'une sur six, avertissent les scientifiques. Et l'humanité n'a pas de plan pour y faire face, apprend-on dans le «Daily Mail».

Un tel événement, selon le professeur de climatologie Markus Stoffel, pourrait déclencher un «chaos climatique» similaire à l'éruption de 1815 du mont Tambora en Indonésie.

Cette éruption avait libéré une très importante quantité de gaz, de poussière et de roches dans l'atmosphère, entraînant une chute des températures mondiales. Les récoltes ont échoué, la famine s'est propagée, les maladies ont augmenté, et des dizaines de milliers de personnes sont mortes.

Mais contrairement à l'«année sans été» qui a suivi l'éruption du Tambora, une méga éruption du XXIe siècle s'ajouterait aux perturbations déjà causées par la dépendance de l'humanité aux combustibles fossiles. «Les effets pourraient être encore pires qu'en 1815», a expliqué le géologue Michael Rampino. «Le monde est plus instable maintenant.»

Coup de chaud, puis grand froid

Ironiquement, les gaz à effet de serre libérés au cours du siècle dernier pourraient rendre les conséquences d'une telle éruption encore plus froides, relatent nos collègues britanniques.

Notre future atmosphère, probablement plus chaude, selon une étude, éliminerait 30 % d'énergie solaire en plus dans certains scénarios de «réchauffement climatique» à venir. «Nous suggérons que cela amplifierait le refroidissement de surface de 15 %», déclare le vulcanologue Thomas Aubry.

Mais il y a aussi des incertitudes troublantes, a relevé sur CNN le docteur Stoffel, qui enseigne à l'Université de Genève: «Nous ne faisons que commencer à avoir une idée de ce qui pourrait se passer».

En ce qui concerne les volcans plus anciens, «nous avons des données très pauvres», précise Stoffel, ce qui rend plus difficile la reconstruction d'un modèle de leur impact. Pour compenser, les climatologues, les géologues et d'autres chercheurs rassemblent des données atmosphériques figées dans le temps dans des carottes de glace ou intégrées dans de vieux anneaux d'arbres.

Ces mesures suggèrent que plusieurs éruptions volcaniques au cours des derniers milliers d'années, à l'instar de celle du Tambora, ont temporairement refroidi la planète d'environ 1 à 1,5°C.

En outre, des preuves géologiques suggèrent qu'une autre grande éruption volcanique en Indonésie en 1257, l'énorme événement Samalas, a probablement contribué à déclencher un «Petit Âge Glaciaire» de plusieurs centaines d'années.

«Impossible à prédire»

L'explosion de 1991 du mont Pinatubo aux Philippines, en revanche, est connue plus précisément pour avoir refroidi la Terre pendant quelques années d'environ 0,5 degré Celsius, sur la base de données satellitaires modernes qui peuvent enregistrer la quantité de dioxyde de soufre libérée.

Même avec ces capteurs supplémentaires et d'autres instruments sismiques, les scientifiques ne peuvent néanmoins toujours pas prévoir l'avenir d'un volcan. «Lequel et quand, déclare Stoffel, c'est encore impossible à prédire.»

Son espoir est que la recherche sur les pires scénarios possibles pourrait aider le public et les décideurs à mieux se préparer, des plans d'évacuation à la préparation de l'aide alimentaire en cas de défaillance mondiale des cultures.

Une éruption du XXIe siècle aurait un impact sur un monde beaucoup plus peuplé et interconnecté où des perturbations dramatiques pourraient résonner de manière violente et inattendue.

«Bombes à vapeur»

Le changement climatique peut même modifier le comportement des volcans eux-mêmes, selon le docteur Aubry, qui a noté que la fonte et la disparition des glaciers au-dessus d'une poche de magma souterraine peuvent lever la pression qui la maintient enfoncée.

La lave du volcan de décembre 2023 sur la fissure de la péninsule de Reykjanes en Islande pourrait avoir été aidée par la fonte des glaciers – qui a réduit le poids qui maintenait le magma chaud piégé à l'intérieur de la Terre. «Nous pouvons donc nous attendre à potentiellement plus d'éruptions», ont averti les scientifiques.

Des précipitations plus extrêmes, exacerbées par le changement climatique, peuvent également conduire à des détonations semblables à des «bombes à vapeur» alors que cette humidité s'infiltre profondément dans les crevasses près des volcans actifs et dormants, note encore Thomas Aubry.

«Nous travaillons actuellement à cartographier les volcans les plus sensibles au changement climatique», a déclaré Dr Aubry à Polytechnique Insights en octobre dernier. «En gros, nous savons que cela concerne les régions où les glaciers fondent rapidement, comme l'Islande ou le Chili, ainsi que les volcans fortement affectés par les précipitations, comme en Indonésie», énumère-t-il.

Une étude de 2022 a révélé qu'environ 716 volcans dans le monde, soit 58% de ceux connus pour être actifs et au-dessus du sol, pourraient être déclenchés par des précipitations plus extrêmes, ajoute le scientifique, ce qui augmenterait les chances d'un dangereux mini-âge glaciaire.

