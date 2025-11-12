L'entreprise américaine du fondateur d'Amazon Jeff Bezos a annoncé mercredi reporter une nouvelle fois le lancement de sa grande fusée New Glenn, très attendu en pleine concurrence avec la société SpaceX d'Elon Musk, en raison de mauvaises conditions.

Une fusée New Glenn de Blue Origin est prête à décoller depuis le complexe de lancement 36 quelques minutes avant l'annulation du lancement à la base spatiale de Cape Canaveral, en Floride, le dimanche 9 novembre 2025. (AP Photo/John Raoux) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce vol, qui succède à un premier lancement inaugural réussi en janvier, avait été reporté une première fois dimanche en raison d'une météo capricieuse.

Cette fois-ci, c'est une intense activité solaire faisant craindre des «effets potentiels» sur les sondes transportées, qui a poussé la société spatiale Blue Origin à un report, a indiqué une porte-parole de l'entreprise.

Une nouvelle date de lancement n'est pas encore connue et pourrait prendre du temps à être décidée, en raison de la paralysie budgétaire du gouvernement fédéral en cours qui a conduit les autorités américaines à limiter les décollages de fusées commerciales.

Haute de 100 mètres

Haute de près de 100 mètres, la puissante fusée New Glenn doit décoller depuis Cap Canaveral en Floride, avec à son bord deux sondes spatiales de la Nasa.

La mission, baptisée ESCAPADE, vise à étudier l'histoire du climat de Mars et à ouvrir la voie à une éventuelle exploration humaine de la planète rouge.

Au-delà de l'intérêt scientifique lié à cette mission, le lancement est fortement attendu en raison de la compétition que se livrent Jeff Bezos et Elon Musk – patron de la société spatiale SpaceX.

La course commerciale opposant les deux multi-milliardaires s'est récemment intensifiée autour du programme lunaire Artémis de la Nasa après que l'agence spatiale américaine a évoqué la possibilité de se passer de SpaceX en raison de retards.

Les performances de la fusée de M. Bezos, qui cherche à rattraper son retard sur son concurrent, seront ainsi particulièrement scrutées lors de ce deuxième lancement.

Au cours de ce même vol, Blue Origin, qui développe également un alunisseur pour se poser sur la Lune, tentera de récupérer le premier étage de la fusée, le propulseur, en le faisant atterrir de manière contrôlée sur une barge en mer.

Cette manoeuvre, qui s'apparente à d'autres similaires maîtrisées par Elon Musk, constituerait une avancée technique majeure pour la société.

Si l'entreprise SpaceX a pris du retard dans le développement de sa mégafusée Starship, dont une version modifiée doit servir d'alunisseur, elle continue de dominer le secteur et assure avancer plus vite que ses rivales.