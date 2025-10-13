  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Espace Un nouveau vol-test réussi de la mégafusée Starship d'Elon Musk

ATS

14.10.2025 - 01:40

La mégafusée Starship que construit l'entreprise SpaceX d'Elon Musk pour aller sur la Lune et Mars, a réussi lundi un nouveau test. Ce vol pourrait cependant ne pas suffire à faire taire les critiques, des experts s'inquiétant des retards pris dans son développement.

La fusée Starship s'est élancée de son site de tir Starbase au Texas.
La fusée Starship s'est élancée de son site de tir Starbase au Texas.
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 01:40

14.10.2025, 06:09

Le mastodonte métallique de plus de 120 m de haut, soit l'équivalent d'un immeuble d'environ 40 étages, s'est élevé dans un épais nuage de fumée en début de soirée au Texas. Après que les deux étages de la fusée se sont séparés dans les airs, SpaceX a mené avec succès plusieurs tests et manoeuvres sur le propulseur et le vaisseau avant qu'ils ne finissent leur course dans les eaux comme convenu.

Ce onzième vol-test, mené tout en maîtrise comme le précédent en août, permet à l'entreprise américaine d'aller de l'avant, après une série noire d'essais au début 2025, marqués par des explosions en vol.

Rivalités spatiales

Mais ce succès n'efface pas les inquiétudes croissantes concernant l'état d'avancement de la fusée, censée effectuer ses premiers vols vers Mars en 2026 et permettre le retour des Américains sur la Lune en 2027.

Selon la récente analyse d'un panel d'experts indépendants, la version modifiée de Starship devant servir d'alunisseur pourrait avoir «des années» de retard, ce qui repousserait encore le calendrier du programme Artémis de la NASA. Cette situation fait courir le risque que les Etats-Unis ne soient devancés par la Chine, puissance rivale qui ambitionne aussi d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici à 2030.

En l'état des choses, «il est très improbable que nous allions sur la Lune avant la Chine», a prévenu en septembre Jim Bridenstine, ancien patron de la NASA, devant une commission sénatoriale, exhortant Washington à élaborer un plan B.

L'enjeu est d'autant plus important que le gouvernement américain évoque ouvertement une «nouvelle course à l'espace», cette fois face à la Chine, en écho à celle menée contre l'URSS pendant la guerre froide.

«Milliers de défis techniques»

Malgré les critiques, Elon Musk, qui est connu pour ses prévisions très optimistes, continue d'afficher sa confiance dans cette mégafusée, la plus puissante jamais construite, bien qu'il reste encore de son propre aveu «des milliers de défis techniques» à surmonter.

L'homme le plus riche au monde et ancien proche conseiller du président américain Donald Trump a déjà révolutionné le secteur spatial avec ses fusées réutilisables produites à la chaîne et domine aujourd'hui le marché des lancements commerciaux.

Avec Starship, pensée pour les voyages interplanétaires, il vise encore plus loin, en cherchant à démontrer des manoeuvres techniques encore jamais réalisées.

Après avoir réussi il y a un an à récupérer, à l'atterrissage, le propulseur de la fusée grâce à de gigantesques bras mécaniques, il espère réussir prochainement à rattraper le vaisseau et à ravitailler sa fusée en carburant dans l'espace.

Il entend relever ces paris techniques grâce au lancement répété de multiples prototypes, une méthode qui a fait son succès jusqu'ici, mais qui pourrait se heurter cette fois aux contraintes du programme lunaire américain, d'autant qu'Elon Musk a plusieurs fois exprimé sa volonté de privilégier la planète rouge, son obsession personnelle, au détriment de la Lune.

Les plus lus

Karin Keller-Sutter frappée par le deuil
À Zurich, les banquiers pointent au chômage
La Chine à Trump: «Si vous voulez vous battre, nous nous battrons jusqu'au bout »
Tombée sur un os en Slovénie, la Nati doit attendre son heure
Cet Autrichien bouleverse le marché suisse de la téléphonie mobile
Convoquée au tribunal, Monica Belluci se retrouve au coeur d’un litige !