  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Informatique OpenAI lance un réseau social de vidéos IA, Sora

ATS

1.10.2025 - 02:41

OpenAI a dévoilé mardi une nouvelle application mobile, baptisée Sora, sur laquelle les utilisateurs génèrent des vidéos grâce à l'intelligence artificielle (IA). La plateforme est présentée comme un réseau social.

L'application Sora n'est pour l'instant accessible qu'à un nombre restreint d'utilisateurs aux Etats-Unis et au Canada (archives).
L'application Sora n'est pour l'instant accessible qu'à un nombre restreint d'utilisateurs aux Etats-Unis et au Canada (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 02:41

01.10.2025, 07:03

Pour l'instant accessible qu'à un nombre restreint d'utilisateurs aux Etats-Unis et au Canada, elle s'appuie sur le dernier modèle vidéo d'IA générative d'OpenAI, Sora 2, successeur de Sora, sorti en février 2024 et dont le nom générique a été repris pour cette application.

Sora arrive moins d'une semaine après Meta Vibes, un nouveau fil disponible sur l'application Meta AI destiné à partager des vidéos IA. A la mi-septembre, YouTube a, de son côté, introduit de nouveaux outils de génération de vidéos IA, tandis que les contenus IA pullulent désormais sur TikTok.

Des vidéos IA

Dans une vidéo de démonstration, Thomas Dimson, ingénieur d'OpenAI, a décrit la configuration de Sora comme «une interface familière si vous avez déjà utilisé les réseaux sociaux».

Mais à la différence de TikTok ou YouTube, «tout le contenu qui s'y trouvera aura été généré par IA», ajoute-t-il. «Ce n'est pas posté par des 'bots' [faux comptes automatisés]. C'est mis en ligne par des humains, mais c'est entièrement créé par IA».

L'idée générale est de produire des vidéos IA, mais aussi d'interagir avec les contenus postés par ses relations. L'application offre ainsi d'insérer, avec son autorisation, une personne dans une vidéo, sur simple demande en langage courant, option appelée Cameo.

OpenAI n'a pas donné de date d'ouverture de l'application à l'ensemble des internautes.

Les plus lus

Stupeur à Munich : l’Oktoberfest fermée après un incendie et une explosion !
«On m'a emmenée dans une pièce avec le prêtre, et c'est là que...»
Touriste valaisan déchaîné ? Il attaque une guide suisse en Islande
Paralysie budgétaire: les Etats-Unis sombrent dans le chaos !
Séisme dans la capitale : le CP Berne vire son entraîneur !
Faillite d'une entreprise de Martigny : Constantin sur le banc des accusés !