À ne pas rater! La superlune de ce soir s’annonce éblouissante

La plus grande pleine lune de l'année approche : le 5 novembre, la superlune pourra également être admirée en Suisse. Quand et où peut-on la voir au mieux - et comment se forme-t-elle ?

La plus grande superlune de l'année sera visible le 5 novembre (photo d'archives). Artem Priakhin/SOPA Images/ZUMA Press Wire/dpa

Maximilian Haase Maximilian Haase

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le 5 novembre, on pourra voir la plus grande pleine lune de l'année, appelée "lune des castors".

La distance entre la Lune et la Terre n'est alors que d'environ 357'000 kilomètres, ce qui la fait apparaître particulièrement grande et lumineuse.

En Suisse, la "superlune" est visible de préférence à l'écart des villes, dans la nature - et les perspectives météorologiques donnent des raisons d'espérer une bonne visibilité. Montre plus

Lorsque la lune se lèvera le 5 novembre, elle se montrera d'une manière très particulière.

Non seulement la pleine lune apparaît ce jour-là et la nuit suivante, mais cette troisième "superlune" est aussi la plus grande de l'année. Pourquoi se produit-elle - et où peut-on la voir le mieux et quand ?

Les faits les plus importants concernant ce spectacle dans le ciel

Pourquoi parle-t-on de superlune ?

Une super Lune est une pleine lune particulièrement proche de la Terre - cette fois-ci, elle n'est qu'à environ 357 000 km, soit environ 30'000 kilomètres de moins que la moyenne. De ce fait, la lune paraît plus grande et lumineuse.

La différence peut apparaître à l'œil humain jusqu'à 14 pour cent plus grande et 30 pour cent plus lumineuse qu'une pleine lune ordinaire. Le 5 novembre, la "Lune des castors" est également la plus grande superlune de l'année.

Quand la superlune est-elle la plus visible ?

Le moment exact de la pleine lune est le mercredi 5 novembre à 14h19 (HEC). Elle ne se lève toutefois au-dessus de l'horizon que peu après le coucher du soleil, vers 17 heures.

Pour l'œil, c'est dans la nuit, vers 23h15, qu'elle apparaît la plus impressionnante, lorsqu'elle est haute sur l'horizon et à sa distance minimale de la Terre (356'834 kilomètres exactement). La veille et le jeudi, la Lune est presque aussi pleine et lumineuse pour l'œil humain.

Quel est le meilleur endroit pour voir la super Lune ?

Pour profiter pleinement de la super Lune, il est conseillé de se rendre dans des endroits éloignés des villes, avec le moins de pollution lumineuse possible.

Plus on s'éloigne des lumières de la ville, plus la Super Lune est impressionnante. Le parc naturel de Gantrisch (BE), par exemple, devrait compter parmi les points d'observation particulièrement bons en Suisse.

Le premier "Dark Sky Park" certifié du pays est idéal pour les observations nocturnes du ciel. Pour autant que la météo le permette ...

Y aura-t-il une fenêtre météo de superlune ?

Les observateurs de la super Lune ont de bonnes nouvelles. Les perspectives météorologiques pour mercredi semblent prometteuses.

Certes, selon MétéoSuisse, des voiles plus denses sont attendus par moments pendant la journée, et sur le Plateau et au Tessin, la journée débutera avec du brouillard jusqu'à 600 mètres d'altitude.

Ailleurs, le temps devrait toutefois être généralement ensoleillé. Pour la nuit, cela signifie en de nombreux endroits : une vue claire sur la Super Lune !

Comment se produit une superlune ?

Comme la lune tourne autour de la terre sur une orbite elliptique et non sur un cercle parfait, elle est parfois plus proche, parfois plus éloignée.

Une super Lune se forme lorsqu'une pleine Lune coïncide avec le point le plus proche de la Terre de cette orbite, appelé périgée.

Cette constellation ne se produit que quelques fois par an, en général deux à quatre superlunes se produisent chaque année. En 2025, il y aura trois superlunes, une autre suivra.

Quand aura lieu la prochaine superlune ?

Ceux qui ont manqué la super Lune de novembre auront une dernière occasion cette année : le vendredi 5 décembre, la Lune sera à nouveau relativement proche de la Terre - même si, avec une distance de 357'219 kilomètres, elle n'est pas aussi proche qu'en novembre.

Il s'agit de la troisième et dernière superlune de l'année 2025 et elle est également appelée "lune froide" ou "lune de juillet", dérivée de la fête païenne de la moisson, la Julfest.

La précédente pleine lune avait eu lieu le 7 octobre et était appelée "lune des chasseurs" ou encore "lune des moissons" - du nom de la période tardive des récoltes et de la saison de chasse traditionnelle à cette période de l'année.

Qu'en est-il de la "lune du castor" ?

La pleine lune de novembre porte le nom traditionnel de "lune des castors". Autrefois, c'était la phase pendant laquelle les chasseurs capturaient les castors afin d'utiliser leur fourrure chaude pour l'hiver.

Les animaux eux-mêmes sont particulièrement actifs à la fin de l'automne : ils construisent des barrages, rassemblent des provisions et se préparent à la saison froide - un symbole de préparation et de survie.

Quel est l'impact astrologique de la superlune ?

La pleine lune a un effet "naturellement magique lorsqu'elle apparaît aussi grande", explique l'astrologue Monica Kissling. Mais "la proximité de la Terre n'a aucune influence sur l'interprétation astrologique".

Sur le plan personnel, les personnes les plus touchées par une pleine lune sont "toujours celles qui présentent des constellations importantes dans leur horoscope personnel à la position de la pleine lune".

Cette fois-ci, lors de la pleine lune du Taureau, ce sont ceux qui sont nés à peu près au milieu des signes astrologiques Taureau/Scorpion, selon Kissling.