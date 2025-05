(ETX Daily Up) – Des chercheurs chinois ont mis au point une toute nouvelle forme de bio-batterie à base de bactéries, capable de produire sa propre électricité et de se recharger toute seule sur plusieurs cycles.

Les bactéries électroactives ont des propriétés qui permettent de produire de l'électricité. Prrrettty / Shutterstock

ETX Studio Relax

Cette avancée majeure dans le domaine des bio-batteries miniaturisées a été développée par des chercheurs de l'Institut de Technologie Avancée de Shenzhen de l'Académie Chinoise des Sciences (SIAT) et de l'Université de Shenzhen. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Advanced Materials.

Il s'agit d'une bio-batterie innovante qui exploite des bactéries électroactives, encapsulées dans un hydrogel à base d'alginate et capables ainsi de produire de l'électricité. Ces hydrogels vivants sont imprimés en 3D et peuvent donc être personnalisés. Pour le moment, il s'agit d'un dispositif de dimensions très réduites (20 mm de diamètre pour 3,2 mm de hauteur), mais il fonctionne. Grâce au métabolisme des bactéries, la bio-batterie peut se recharger jusqu'à 10 cycles sans apport d'énergie externe.

La batterie se distingue par sa durabilité et son faible impact environnemental, n'utilisant pas de matériaux critiques comme le lithium, le cobalt ou le lithium, ni de composants toxiques tels que des électrolytes organiques. De fait, elle s’adapterait parfaitement à des applications potentielles dans des dispositifs médicaux, notamment les implants. Les chercheurs ont par exemple démontré que cette bio-batterie pourrait être utilisée pour la stimulation du nerf sciatique et vague, permettant un contrôle très précis de la stimulation bioélectrique et de la pression sanguine. Cette approche ouvrirait par conséquent la voie à des thérapies physiques innovantes, même si l'on en est encore loin aujourd'hui.