Une tombe datant d'environ 600 ans, contenant les restes de cinq personnes et des offrandes rituelles, a été mise au jour à Kuélap, forteresse pré-inca du nord amazonien du Pérou. Une découverte qui pourrait éclairer les rites funéraires à l'époque de l'expansion inca.

Kuélap fut construite par la culture chachapoya au 11e siècle, avant d'être intégrée à l'empire inca (image d’illustration). AFP

Keystone-SDA ATS

La découverte a été réalisée dans une zone où aucune fouille systématique n'avait jusqu'ici été menée, dans l'un des secteurs d'accès à Kuélap, site surnommé le «Machu Picchu de la jungle péruvienne» et situé dans la région d'Amazonas.

Les restes ont été retrouvés dans une structure funéraire en pierre en forme de fer à cheval construite sur une plateforme surélevée, a indiqué le ministère de la Culture.

«A l'intérieur de la structure ont été retrouvés les restes de cinq individus: quatre adultes et un petit enfant», a précisé le ministère dans un communiqué.

Parmi les offrandes rituelles découvertes, des objets en céramique représentant des fruits et des végétaux. Mais l'une des pièces ayant le plus attiré l'attention des archéologues est un petit os sculpté représentant une tête humaine à l'une de ses extrémités.

A côté des restes osseux ont également été retrouvés des fragments de pinces métalliques, des mortiers lithiques et des restes de coquillages marins.

Selon les spécialistes du Programme de recherche archéologique et interdisciplinaire de Kuélap (PRIAK), les objets mis au jour correspondent à des rites funéraires pratiqués il y a environ 600 ans, à une époque où l'empire inca était en pleine expansion.

Kuélap fut construite par la culture chachapoya au 11e siècle, avant d'être intégrée à l'empire inca. Le site fut redécouvert en 1843 lors de démarches liées à un litige territorial.

Située à plus de 3000 mètres d'altitude et entourée d'une végétation dense, la forteresse est l'un des principaux sites archéologiques du Pérou en dehors du circuit du Machu Picchu.