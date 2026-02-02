Perturbation chez Swisscom TV, milliers d'utilisateurs concernés

Une panne informatique affectait lundi soir les services de Swisscom, principalement blue TV. Les perturbations ont débuté vers 17h30. La durée de la panne et sa cause sont pour l'instant inconnues.

Keystone-SDA ATS

Les clients qui ont allumé leur télévision après 17h sont touchés par le dérangement, a expliqué une porte-parole de Swisscom lundi soir à l'agence AWP. Si l'appareil était déjà allumé à ce moment-là, il n'y a pas eu de problème. Vers 20h30, Swisscom ne pouvait pas dire quand le problème serait résolu.

Le site «allestörungen.ch», qui recense les sites rencontrant des difficultés, a reçu quelque 5500 annonces de perturbation.