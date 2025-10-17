Une étude, réalisée dans le Puy-de-Dôme et dévoilée à la fin du mois de septembre, a démontré que les nuages contenaient une quantité anormalement élevée de pesticides. Chercheur à l’Agroscope Changins, Pierre-Henri Dubuis s’est penché sur ce travail scientifique. L’expert estime qu’il est important de mettre le doigt sur cette problématique sans, toutefois, crier au loup. Interview.

Comment des pesticides se retrouvent-ils dans les nuages ?

«Les pesticides se répandent dans l’air par dérive lors de la pulvérisation. Pour les très petites gouttes, le liquide va s’évaporer tandis que leur composé chimique reste dans l’air et peut donc se dissoudre dans les nuages. D’autre part, selon sa nature, le composé chimique peut s’évaporer après son application. Il est donc important de garder à l’esprit qu’il est aussi possible de déceler des pesticides dans l’air sans forcément analyser l’eau des nuages.»

Certains pesticides détectés dans les nuages sont interdits depuis longtemps par l’Union européenne. D’où viennent-ils principalement ?

«Il faut savoir que certains produits de dégradation (NDLR : substances formées suite à la décomposition d'un matériau ou d'une molécule sous l'influence d'agents extérieurs comme la lumière, la chaleur, l'eau ou des réactions chimiques) analysés dans cette étude ne proviennent pas forcément d’un pesticide. Ces produits de dégradation peuvent tirer leur origine de matériaux de construction ou de colorants par exemple. Malgré tout, la présence de ces micropolluants dans l’air interroge dans la mesure où l’on trouve des substances potentiellement dangereuses un peu partout autour de nous.»

«L’utilisation de pesticides est très encadrée» Pierre-Henri Dubuis Chercheur à l’Agroscope Changins

Quels sont les risques pour la santé humaine ?

«Un pesticide est biologiquement actif, c’est-à-dire qu’il est capable de tuer un insecte, un champignon ou une mauvaise herbe. Ainsi, comme il est actif biologiquement, il est généralement plus dangereux pour la santé qu’un composé chimique d’origine naturelle. C’est pourquoi, l’utilisation de pesticides est d’ailleurs très encadrée. Dans ce sens, des substances actives sont régulièrement retirées car de nouvelles études montrent qu’elles peuvent représenter un problème sanitaire.»

Qu’en est-il de la situation en Suisse ? Des chiffres existent-ils quant à la présence de pesticides dans les nuages ?

«Les pesticides ne connaissent pas de frontières donc il doit y avoir très certainement des pesticides dans les nuages au-dessus de nos têtes. Cependant, aucune étude n’a été concrètement réalisée à ce sujet. En revanche, des recherches ont clairement montré qu’il y avait des pesticides dans l’air ou encore dans la terre.»

Quels moyens faudrait-il mettre en place afin de diminuer la présence de pesticides dans les nuages ?

«La façon la plus simple est logiquement de diminuer leur utilisation. Cependant, l’idée est d’avoir une balance entre les impératifs de production de nourriture tout en limitant au maximum l’impact des pesticides sur l’environnement. J’aimerais encore souligner que les concentrations de pesticides analysées dans les nuages par cette étude sont vraiment faibles. Ce sont des valeurs qu’on peine à imaginer dans la mesure où elles sont extrêmement petites et se trouvent ainsi souvent à la limite de quantification. Ce n’est donc pas un problème pour l’environnement, ni pour la santé dans l’absolu.»

«De plus, les extrapolations effectuées dans l’étude pour quantifier les pesticides dans l’atmosphère au-dessus de la France reposent sur des hypothèses délicates et donnent des quantités peu réalistes en particulier si on les compare aux quantités de pesticides vendues. Pour conclure, je dirais donc qu’il faut prendre conscience de la présence de ces micropolluants dans les nuages et dans notre environnement en général, sans toutefois se montrer trop alarmiste quant à leur dangerosité.»

