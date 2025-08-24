Sans les moustiques, il n'y aurait pas de chocolat

La saison des moustiques bat son plein. Mais pourquoi ces insectes nous piquent-ils? Et quel est le rapport entre les moustiques et le chocolat? Voici les questions les plus importantes et leurs réponses.

En moyenne, les moustiques femelles prennent un repas sanguin tous les quatre jours (photo d’illustration).

Keystone-SDA ATS

POURQUOI LES MOUSTIQUES PIQUENT-ILS?

Tout d'abord, tous les moustiques ne piquent pas les humains. Seules les femelles sont responsables des piqûres de moustiques. La grande majorité des espèces de moustiques se nourrissent de plantes. Alors que les mâles s'en contentent, les femelles ont besoin de protéines pour que leurs œufs puissent se développer. Elles piquent donc les humains afin d'obtenir du sang riche en protéines. En moyenne, les moustiques femelles prennent un tel repas sanguin tous les quatre jours.

CERTAINES PERSONNES SONT-ELLES VRAIMENT PLUS PIQUÉES QUE D'AUTRES PAR LES MOUSTIQUES?

Oui. Certaines personnes attirent davantage les moustiques, au grand bonheur de leurs voisins. Contrairement à ce que dit la croyance populaire, cela n'est pas dû à un «sang sucré». Certaines études montrent que les personnes du groupe sanguin 0 (pour l'espèce de moustique Aedes albopictus) ou B (pour l'espèce Aedes aegypti) sont piquées plus souvent. D'autres études n'ont toutefois constaté aucune différence entre les groupes sanguins.

Il existe d'autres différences plus clairement documentées, comme le montre une étude publiée dans le dernier numéro de la revue spécialisée «Decoding Infection and Transmission»: les femmes enceintes sont par exemple plus souvent piquées. Selon des recherches, les femmes enceintes attirent deux fois plus de moustiques Anopheles gambiae que celles qui ne le sont pas. Les enfants et les personnes âgées sont également victimes des moustiques plus souvent que la moyenne. De plus, les moustiques semblent particulièrement apprécier les personnes en surpoids. Les personnes qui ont consommé certains aliments comme des bananes, ou qui ont bu de l'alcool, courent également un plus grand risque d'attirer ce genre d'insectes.

QU'EST-CE QUI REND LES HUMAINS PARTICULIÈREMENT ATTIRANTS POUR LES MOUSTIQUES?

Les insectes sont par exemple attirés par le dioxyde de carbone émis lors de la respiration. Les moustiques peuvent détecter le CO2 jusqu'à une distance de 70 mètres. Certaines personnes émettent plus de gaz que d'autres. C'est le cas par exemple des femmes enceintes, des personnes ayant une grande capacité pulmonaire, des personnes en surpoids et des enfants ayant un métabolisme très actif.

Les moustiques piquent également plus facilement lorsque la température corporelle est élevée. Les personnes qui font du sport, qui ont de la fièvre ou qui ont consommé de l'alcool sont donc plus souvent piquées. Les moustiques sont également attirés par certains composants de la sueur. Les personnes qui transpirent davantage sont donc plus attrayantes pour les moustiques.

La composition des bactéries qui vivent sur la peau humaine, appelée microbiome cutané, joue également un rôle. Les enfants ont un microbiome différent de celui des adultes, ce qui les rend plus attractifs.

La couleur des vêtements et la température corporelle jouent également un rôle. Les moustiques repèrent mieux les vêtements foncés et piquent donc plus souvent les personnes qui en portent.

QUAND ET À QUEL POINT LES MOUSTIQUES SONT-ILS PRÉSENTS EN SUISSE?

En Suisse, la saison des moustiques s'étend d'avril à octobre. La densité des moustiques est la plus élevée entre juillet et septembre, explique Martin Gschwind, expert en moustiques à l'Institut tropical suisse (Swiss TPH), à l'agence de presse Keystone-ATS.

Pendant les mois d'été, les chercheurs surveillent les moustiques cinq fois. Au cours des dernières semaines, le nombre de moustiques a été légèrement inférieur à celui de l'année dernière, selon Niels Verhulst de l'Université de Zurich. Compte tenu du changement climatique, qui entraîne des températures plus élevées et des périodes de fortes pluies plus fréquentes, les experts s'attendent à une augmentation du nombre de moustiques à l'avenir.

COMMENT SE PROTÉGER?

L'Institut tropical suisse recommande de se protéger en portant des vêtements longs et clairs et d'appliquer un produit anti-moustiques (répulsif) sur les parties du corps non couvertes. Pour empêcher les moustiques d'entrer dans la maison, il est utile d'installer des moustiquaires aux fenêtres et aux portes.

Il convient également d'éviter les lieux de reproduction potentiels des moustiques tigres, par exemple en couvrant les citernes et en vidant chaque semaine les récipients contenant de l'eau, tels que les abreuvoirs pour oiseaux. Un autre moyen de protection consiste à modifier son comportement: les moustiques étant actifs au crépuscule, il est par exemple judicieux de ne pas rester dehors à cette heure-là. Cela vaut en particulier à proximité des plans d'eau.

En revanche, éteindre la lumière ne sert à rien, comme l'explique Niels Verhulst. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la lumière n'attire pas les moustiques. Manger de l'ail ne protège pas non plus.

POURQUOI UNE PIQÛRE DE MOUSTIQUE DÉMANGENT-ELLE?

Une piqûre de moustique démange en raison d'une réaction du système immunitaire à la salive du moustique. Lorsqu'un moustique pique, il injecte une petite quantité de salive dans la peau afin de fluidifier le sang et d'empêcher sa coagulation, ce qui lui permet de sucer le sang plus facilement. La salive du moustique contient des substances qui sont reconnues comme des corps étrangers par le corps humain. Le système immunitaire détecte ces substances étrangères et y réagit. Cette réaction entraîne la libération d'histamine, une substance messagère responsable des démangeaisons.

À QUEL POINT LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES SONT-ELLES DANGEREUSES?

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les moustiques provoquent plus de 700'000 décès par an, soit plus que tout autre animal. Sous nos latitudes, la plupart des piqûres de moustiques sont inoffensives. Dans les régions plus chaudes, ces suceurs de sang peuvent toutefois transmettre des maladies telles que le paludisme, la dengue, le chikungunya, le virus Zika, le virus du Nil occidental et la fièvre jaune. Avec le changement climatique, les maladies transmises par les moustiques, telles que la dengue, sont en nette augmentation en Europe. Les moustiques tigres, vecteurs de certaines de ces maladies, ont déjà immigré en Suisse. Cependant, aucune transmission de la maladie n'a encore été constatée jusqu'ici.

POURQUOI LES MOUSTIQUES EXISTENT-ILS? NE POURRAIT-ON PAS SIMPLEMENT LES EXTERMINER?

Même si les moustiques semblent souvent inutiles et gênants, ils jouent un rôle important dans l'écosystème. Ils constituent une source de nourriture importante pour les oiseaux, les chauves-souris, les grenouilles et les poissons. Certaines espèces de moustiques sont également d'importants pollinisateurs de plantes. Sous les tropiques, par exemple, les moucherons sont les seuls pollinisateurs du cacaoyer. Sans les moustiques, il n'y aurait donc pas de chocolat.