(ETX Daily Up) – Depuis la généralisation du télétravail, les réunions en visioconférence font partie du quotidien de nombreux salariés. Si cette pratique facilite la collaboration à distance, elle génère également une lassitude croissante, désignée sous le terme de «Zoom fatigue». Une étude, publiée dans la revue scientifique PLOS One, met en lumière un facteur encore peu exploré de cette fatigue numérique: l’insatisfaction liée à son apparence à l’écran.

Les personnes insatisfaites de leur apparence physique subissent une fatigue accrue lors des réunions en visio. Nattakorn Maneerat / Getty Images

ETX Studio Relax

Des chercheurs de l’université d’État du Michigan sont arrivés à ce constat après avoir interrogé 2448 travailleurs américains issus de secteurs professionnels variés (technique, scientifique, administratif), qui prennent souvent part à des réunions virtuelles dans un cadre professionnel. Ils ont constaté que les personnes éprouvant une insatisfaction plus marquée à l’égard de leur apparence physique subissent une fatigue accrue lors des réunions en ligne.

Ce malaise les amène à utiliser plus fréquemment des outils de gestion de l’image, comme les filtres, les avatars ou les options de retouche vidéo. Toutefois, ces artifices ne se contentent pas d’améliorer leur apparence à l’écran: ils altèrent aussi leur perception de l’efficacité des visioconférences et réduisent leur envie de les utiliser durablement.

Cette étude soulève des questions importantes sur l’ergonomie et le bien-être des salariés en environnement numérique. Elle révèle que la fatigue numérique ne se limite pas à une simple lassitude cognitive, mais qu’elle peut être alimentée par des facteurs psychologiques liés à l’image de soi. Contrairement aux échanges en face-à-face, les visioconférences imposent un regard permanent sur son propre reflet, ce qui accentue les préoccupations esthétiques et amplifie la fatigue mentale.

Les auteurs de l'étude préconisent de nouvelles approches pour améliorer l'expérience des réunions à distance. «Notre étude met en évidence le fait que l'insatisfaction liée à l'apparence du visage contribue à la Zoom fatigue, ce qui réduit l'adoption des technologies de visioconférence», expliquent-ils dans un communiqué.

C’est pourquoi ils suggèrent de repenser les fonctionnalités des plateformes de visioconférence pour mieux répondre aux besoins socio-psychologiques des professionnels. Ils encouragent également les entreprises à prendre en compte l’impact de ces technologies sur le bien-être de leurs employés et à favoriser un usage plus mesuré de la visioconférence dans leur organisation du travail.

Si l’étude présente certaines limites, notamment un panel uniquement composé de travailleurs américains et l’impossibilité d'établir un lien de causalité direct, elle ouvre la voie à de nouvelles recherches sur les enjeux psychologiques du travail numérique. Les entreprises, de leur côté, seraient bien inspirées de ne pas sous-estimer cette fatigue et de réfléchir à des alternatives pour rendre les réunions virtuelles plus confortables et moins énergivores.