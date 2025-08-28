  1. Clients Privés
Cyclone Chido Près de la moitié des coraux du lagon de Mayotte ont été détruits

ATS

28.8.2025 - 19:38

Le cyclone Chido, qui a frappé en décembre 2024 Mayotte, a provoqué la destruction de près de la moitié de ses coraux, selon une étude du parc naturel marin de cet archipel français de l'océan Indien.

Les chercheurs parlent d'un impact majeur (image d'illustration).
Les chercheurs parlent d'un impact majeur (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

28.08.2025, 19:38

28.08.2025, 19:41

Il s'agit d'un impact majeur, alors que les récifs coralliens avaient subi un épisode de blanchissement majeur plus tôt dans l'année. «Chido a entraîné une mortalité moyenne de 45% à l'échelle de Mayotte», souligne l'étude réalisée avec l'appui de deux bureaux d'études, MAREX et Creocéan, dans le cadre d'un programme de suivi de l'évolution de l'état de santé des récifs coralliens de Mayotte.

La mortalité varie selon l'exposition des sites, le nord-est de l'archipel par où le cyclone a frappé ayant été plus durement touché – jusqu'à 88% de mortalité par endroit. L'étude souligne que Chido a aggravé des récifs déjà affaiblis par un phénomène de blanchissement lié à El Nino, phénomène naturel cyclique qui réchauffe les eaux.

La combinaison des deux phénomènes a entraîné «une mortalité moyenne cumulée de 66% pour une perte de recouvrement corallien de 35%», relève encore l'étude. «C'est assez inédit en termes de mortalité. Le dernier épisode (de mortalité, ndlr) de cette ampleur était en 1998», a précisé à l'AFP Oriane Lepeigneul, du Parc naturel marin de Mayotte, inquiète des effets de cette destruction.

«La structure corallienne permet d'abriter beaucoup d'espèces» et ces pertes risquent d'avoir «à moyen terme des impacts sur les communautés de poisson», explique-t-elle. L'étude pointe notamment le risque sur les peuplements benthiques (poissons récifaux, crustacés...), mais aussi en matière de protection du trait de côte face aux tempêtes et aux cyclones futurs.

«Conserver les récifs qui ont résisté»

«Ce qui va être le plus important maintenant, c'est d'arriver à conserver les récifs qui ont résisté», ajoute Oriane Lepeigneul, insistant sur la nécessité de contrôler les pressions humaines comme la pollution, la dégradation de la qualité de l'eau ou certains projets d'aménagement.

Chido a touché le petit archipel français de l'océan Indien le 14 décembre 2024, faisant 40 morts et 41 disparus et causant d'importants dégâts. Le lagon de Mayotte, l'un des plus grands du monde avec 1100 km2, subit la pression démographique touchant l'archipel, avec notamment des déficiences dans la gestion des eaux usées et des déchets.

