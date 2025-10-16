  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Espace Première mission d'Ariane 6 pour Amazon en 2026

ATS

16.10.2025 - 15:32

Ariane 6 effectuera en 2026 le premier lancement de satellites au titre de son contrat géant avec Amazon, après ses troisième et quatrième missions prévues d'ici à la fin de l'année, a annoncé jeudi Arianespace.

Ariane 6 effectuera en 2026 le premier lancement de satellites au titre de son contrat géant avec Amazon. (archive)
Ariane 6 effectuera en 2026 le premier lancement de satellites au titre de son contrat géant avec Amazon. (archive)
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 15:32

16.10.2025, 16:41

La fusée européenne, qui a déjà effectué deux vols commerciaux depuis sa mise en service, le 6 mars avec un satellite militaire et le 13 août avec un engin météorologique, doit mener sa prochaine mission le 4 novembre, toujours depuis Kourou en Guyane française, et placer en orbite le satellite Sentinel-1D pour le programme d'observation de la Terre européen Copernicus.

Jeudi, Arianespace, chargée de la commercialisation et de l'exploitation du lanceur européen, a révélé qu'après ce troisième lancement, «la dernière mission de l'année (...) permettra de mettre en orbite une paire de satellites Galileo», le système européen de navigation par satellite.

Celle-ci, dont la date précise sera annoncée environ un mois auparavant, «s'effectuera avec une version à deux boosters (Ariane 62)», a précisé Arianespace dans un communiqué.

En revanche, la mission suivante, en 2026, aura recours à la version à quatre propulseurs d'appoint, dite Ariane 64, dotée d'une capacité d'emport en orbite basse doublée à 21,6 tonnes, pour mettre en orbite «des satellites de la constellation à haut débit Project Kuiper d'Amazon», a souligné l'entreprise, sans encore mentionner de date.

Il s'agira du premier des 18 lancements prévus par le contrat signé entre Arianespace et Amazon, annoncé en avril 2022. L'entreprise faisait partie des trois sociétés retenues par la société de Jeff Bezos pour lancer au total 3236 satellites en orbite terrestre basse, à quelque 600 km d'altitude, et est la seule non-américaine.

A la mi-septembre, Arianespace avait révisé en baisse, à quatre contre cinq auparavant, le nombre de lancements commerciaux d'Ariane 6 en 2025, mais promis d'à peu près doubler ce chiffre en 2026.

Le poids d'Amazon dans le carnet de commandes d'Ariane 6 – la moitié de la trentaine de lancements réservés jusqu'ici – a alimenté les craintes de voir un lanceur conçu pour garantir la souveraineté spatiale européenne dépendre d'un client commercial étranger.

Arianespace fait valoir que l'expérience des lancements de Kuiper lui sera «utile pour l'avenir», dans la perspective du lancement de la constellation Iris2, un projet phare de l'UE qui vise à assurer une connectivité sécurisée et souveraine et dont le déploiement est prévu à partir de 2029.

Les plus lus

Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!
«La France perd un grand serviteur» - Une figure de la vie politique est décédée
Il se crashe contre un arbre à 149 km/h - Au tribunal, il se justifie comme il peut
Un politicien neuchâtelois dans l’oeil du cyclone !
«Tu ferais mieux de tenir des pénis» - Belinda Bencic insultée
La cause du décès de Diane Keaton a été révélée