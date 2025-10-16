Ariane 6 effectuera en 2026 le premier lancement de satellites au titre de son contrat géant avec Amazon, après ses troisième et quatrième missions prévues d'ici à la fin de l'année, a annoncé jeudi Arianespace.

Keystone-SDA ATS

La fusée européenne, qui a déjà effectué deux vols commerciaux depuis sa mise en service, le 6 mars avec un satellite militaire et le 13 août avec un engin météorologique, doit mener sa prochaine mission le 4 novembre, toujours depuis Kourou en Guyane française, et placer en orbite le satellite Sentinel-1D pour le programme d'observation de la Terre européen Copernicus.

Jeudi, Arianespace, chargée de la commercialisation et de l'exploitation du lanceur européen, a révélé qu'après ce troisième lancement, «la dernière mission de l'année (...) permettra de mettre en orbite une paire de satellites Galileo», le système européen de navigation par satellite.

Celle-ci, dont la date précise sera annoncée environ un mois auparavant, «s'effectuera avec une version à deux boosters (Ariane 62)», a précisé Arianespace dans un communiqué.

En revanche, la mission suivante, en 2026, aura recours à la version à quatre propulseurs d'appoint, dite Ariane 64, dotée d'une capacité d'emport en orbite basse doublée à 21,6 tonnes, pour mettre en orbite «des satellites de la constellation à haut débit Project Kuiper d'Amazon», a souligné l'entreprise, sans encore mentionner de date.

Il s'agira du premier des 18 lancements prévus par le contrat signé entre Arianespace et Amazon, annoncé en avril 2022. L'entreprise faisait partie des trois sociétés retenues par la société de Jeff Bezos pour lancer au total 3236 satellites en orbite terrestre basse, à quelque 600 km d'altitude, et est la seule non-américaine.

A la mi-septembre, Arianespace avait révisé en baisse, à quatre contre cinq auparavant, le nombre de lancements commerciaux d'Ariane 6 en 2025, mais promis d'à peu près doubler ce chiffre en 2026.

Le poids d'Amazon dans le carnet de commandes d'Ariane 6 – la moitié de la trentaine de lancements réservés jusqu'ici – a alimenté les craintes de voir un lanceur conçu pour garantir la souveraineté spatiale européenne dépendre d'un client commercial étranger.

Arianespace fait valoir que l'expérience des lancements de Kuiper lui sera «utile pour l'avenir», dans la perspective du lancement de la constellation Iris2, un projet phare de l'UE qui vise à assurer une connectivité sécurisée et souveraine et dont le déploiement est prévu à partir de 2029.