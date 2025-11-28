  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Biodiversité Protection renforcée pour plus de 70 espèces de requins et de raies

ATS

28.11.2025 - 10:18

Plus de 70 espèces de requins et de raies bénéficieront d'une protection renforcée. L'organisme mondial de référence sur le commerce des espèces sauvages a approuvé vendredi l'adoption de nouvelles mesures en ce sens.

L'organisme mondial de référence sur le commerce des espèces sauvages a approuvé l'adoption de mesures supplémentaires pour renforcer la protection de plus de 70 espèces de requins et de raies (image d'illustration).
L'organisme mondial de référence sur le commerce des espèces sauvages a approuvé l'adoption de mesures supplémentaires pour renforcer la protection de plus de 70 espèces de requins et de raies (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

28.11.2025, 10:18

28.11.2025, 10:38

Les pays signataires de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ont voté en faveur d'une régulation plus étroite du commerce de plusieurs espèces allant des requins-baleines aux raies manta.

La série de nouvelles mesures a été saluée par les défenseurs de la nature et les experts qui ont averti que de nombreuses espèces de requins et de raies font face à une pression croissante due à la surpêche et au changement climatique.

Commerce interdit

Ce changement est «une victoire historique pour les requins», a salué Barbara Slee, directrice de programme du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW). «Les données scientifiques montrent clairement que les requins doivent être considérés comme une question de protection de la nature et non comme une ressource pour la pêche», a-t-elle ajouté.

L'accord CITES protège les animaux et plantes les plus menacés au monde, et régule le commerce de plus de 40'000 espèces. Les décisions de vendredi interdisent le commerce des requins-baleines, des raies manta et les raies mobula après une interdiction du commerce du requin océanique, en danger critique d'extinction, adoptée jeudi.

Plusieurs autres espèces de requins voient leur commerce réglementé et autorisé uniquement s'il est jugé durable.

Menace d'extinction

Les propositions visant à renforcer la protection des requins ont été adoptées par consensus, ce que Mme Slee a qualifié de bon signe sur l'évolution des perceptions sur les requins. «Cela devrait marquer la fin de la surpêche et une nouvelle vague d'espoir pour les requins», a-t-elle déclaré.

Plus d'un tiers des espèces de raies et de requins sont menacées d'extinction, principalement en raison de la surpêche, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Beaucoup sont recherchées pour leurs nageoires, leur foie ou leur chair, tandis que d'autres sont tuées accidentellement par des filets de pêche visant d'autres espèces.

Les plus lus

Alexandra Rosenfeld donne des détails glaçants sur son ex, Jean Imbert
Ski en Romandie: voici les stations ouvertes, danger d’avalanche compris
Parfum, luxe, pharma... Le portrait des 10 personnes les plus riches de Suisse
Le surfeur «mythomane» Karim Braire jugé pour viols, torture et barbarie
Attaque d'un couple suisse par un requin - La tragédie a-t-elle été filmée?
Des grêlons géants ravagent l'Australie