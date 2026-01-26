Prudence : vos résultats Google peuvent se transformer en un vilain piège !

Si vous cherchez le club de tir local ou l'entreprise de plomberie du coin, vous ne vous attendez pas à tomber dans une embuscade, mais à une adresse. Malheureusement, alors que votre doigt appuie sur la souris, le piège se referme déjà.

Des liens familiers peuvent se révéler être de méchantes pages de phishing. Gemini @blue News

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Pour des millions de personnes, la recherche Google est le point d'accès central à Internet. Un terme, un clic, un objectif. La logique qui se cache derrière est simple : les algorithmes classent ce qui est pertinent en haut de la liste et ce qui n'est pas sérieux en bas. Cette hypothèse est profondément ancrée et c'est précisément là que réside le problème. Car elle confère aux résultats de recherche une autorité dont il est possible d'abuser.

L'Office fédéral de la cybersécurité (BACS) met en garde contre une escroquerie qui s'attaque de manière ciblée à cette confiance fondamentale. Il ne s'agit pas de créer de nouveaux sites Web manifestement douteux, mais de compromettre des sites Internet existants et bien établis. Leur bonne réputation sert de couverture à des contenus frauduleux.

Les résultats falsifiés de la recherche Google avec le bon titre, mais avec une description inappropriée. BACS

Les attaques suivent un schéma récurrent. Les utilisateurs recherchent un site qui leur est familier, comme un club local, une entreprise artisanale, un blog privé. Le résultat apparaît dans la recherche Google avec le titre de page correct. Ce n'est que l'aperçu du texte sous le lien, appelé snippet, qui révèle des incohérences en y regardant de plus près. Au lieu d'une description compréhensible, on y trouve des signes cryptiques, des fragments de mots ou des déclarations sans rapport avec le sujet.

Si l'on clique malgré tout, on n'arrive pas sur la page attendue. Au lieu de cela, il est immédiatement redirigé vers des offres frauduleuses. Il s'agit notamment de jeux-concours fictifs, de crypto-investissements avec des promesses de rendement irréalistes ou de pages de phishing classiques qui visent à obtenir des données sensibles.

Cinq conseils pour éviter de tomber dans le piège Ignore les résultats dont le texte de description est composé de caractères cryptés ou de termes totalement étrangers au sujet (p. ex. crypto-publicité pour un club sportif).

Tape les adresses web connues directement dans la barre d'adresse. Le détour par Google active d'abord l'aiguillage frauduleux.

Déplace le curseur de la souris sur le lien sans cliquer. Si une URL étrange apparaît en bas du navigateur, ne clique pas dessus.

Enregistre les pages importantes comme signets. C'est la protection la plus sûre contre les résultats de recherche manipulés.

Si, après un clic, tu arrives sur une page complètement différente avec des jeux-concours ou des avertissements, ferme immédiatement l'onglet. Montre plus

La mise en œuvre technique est particulièrement perfide. Les pages web manipulées ne se comportent pas de la même manière vis-à-vis de tous les visiteurs. Un logiciel malveillant infiltré analyse en arrière-plan d'où provient l'accès.

Si un utilisateur saisit directement l'adresse Web dans la ligne du navigateur ou utilise un signet, la page originale non modifiée s'affiche. C'est exactement de cette manière que les exploitants contrôlent leurs propres sites et restent donc souvent longtemps sans se douter de rien. Mais si l'accès se fait via un moteur de recherche, le navigateur transmet automatiquement une information dite de référence. Si le logiciel malveillant reconnaît que le visiteur vient de Google, la redirection est activée.

Escroquerie numérique

Pour que l'arnaque fonctionne, les pirates ne doivent pas seulement tromper les utilisateurs, mais aussi Google lui-même. Le moteur de recherche parcourt Internet avec des programmes automatisés, les googlebots, afin d'indexer et d'évaluer les contenus. Ces robots peuvent être identifiés à l'aide de caractéristiques techniques.

Les pages web manipulées réagissent de manière ciblée à ces visiteurs numériques. Si le Googlebot se manifeste, une version spécialement préparée de la page lui est présentée, y compris les contenus trompeurs qui apparaissent ensuite dans les résultats de recherche. Google enregistre ces informations dans son index. Comme les domaines concernés existent souvent depuis des années et sont considérés comme dignes de confiance, ils sont hautement classés et placés en bonne place.

Le succès de ces attaques révèle un dilemme fondamental : les évaluations des moteurs de recherche reposent en grande partie sur la réputation et l'analyse technique, et non sur une vérification du contenu en temps réel pour chaque utilisateur. C'est précisément cette lacune que les criminels exploitent. Les experts en sécurité n'y voient pas un cas isolé, mais un symptôme de la professionnalisation croissante des réseaux d'escroquerie numérique.