Fusionner la créativité humaine et l'intelligence artificielle pour créer des projets immobiliers de pointe: c'est l'idée du bureau d'architectes Tim Fu, qui se lance dans un projet immobilier de luxe au bord du lac Bled, en Slovénie.

Rédaction blue News Valérie Passello

En Slovénie, le lac alpin de Bled revêt un charme unique, qui attire les curieux depuis des siècles. La région fourmille de touristes désireux d'échapper aux destinations trop bondées, souvent amateurs de randonnées et de nature.

C'est sur cette nouvelle destination en vogue que le studio d'architectes Tim Fu a jeté son dévolu, pour développer un projet immobilier original. L'idée: tirer le meilleur à la fois du cerveau humain et de celui des machines pour concevoir un complexe de luxe, comprenant sept villas. Six d'entre elles seront de nouvelles construction et la septième, érigée en 1909, sera rénovée dans les règles de l'art.

Les architectes porteurs du projet se sont inspirés par l'héritage du site de 22'000m2 , et indique qu'ils ont utilisé l'analyse basée sur l'intelligence artificielle pour «interpréter et réimaginer les motifs architecturaux traditionnels slovènes», en intégrant différents éléments modernes.

Assister l'humain, pas le remplacer

Toujours d'après le cabinet Tim Fu, il s'agit là d'«une étape pionnière pour l'IA dans le domaine de l'architecture», puisque les algorithmes intelligents viennent assister l'intuition humaine plutôt que de la remplacer.

«En exploitant l'IA pour l'optimisation de la conception, la préservation du patrimoine et l'intégration environnementale, nous accélérons non seulement le processus créatif, mais nous garantissons également que l'environnement bâti final est aussi efficace, durable et adapté au contexte que possible», ajoutent-ils.

Fu explore aussi des moyens d'utiliser l'IA pour l'optimisation des matériaux, la coordination des consultants et l'ingénierie de la valeur, afin d'améliorer la communication et de réduire les coûts du projet.

Pour l'heure, on ne sait pas à quel prix les villas de luxe seront vendues.