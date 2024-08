L'Université de Lausanne (UNIL), la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) joignent leurs forces pour proposer quatre jours dédiés à la science ouverte (Open Science). Du 2 au 5 septembre, ces «Open Science Days 2024» visent à faire de la recherche «un bien public accessible à tous.»

EPFL, UNIL, HEP et HES-SO s'unissent pour proposer quatre journées dédiées à l'Open Science (photo d'illustration) ATS

Dans un communiqué diffusé lundi, les organisateurs indiquent que c'est la première fois en Suisse que quatre institutions académiques se regroupent pour proposer un tel événement. Le programme, entièrement gratuit et réparti sur différents sites des hautes écoles, comprend conférences, workshops interactifs et séances plénières.

Chaque journée sera centrée sur une facette spécifique de l'Open Science: l'accès libre aux publications scientifiques (Open Access), le partage des données brutes de la recherche (Open Research Data), la mise à disposition des ressources éducatives (Open Educational Resources) et la participation active de personnes non-expertes dans le processus de recherche (les sciences citoyennes).

«La science est une quête collective et un bien commun et les participants examineront comment les sciences citoyennes et participatives permettent à toute personne de collaborer activement à la démarche scientifique», écrivent les organisateurs au sujet de cette dernière journée, programmée le 5 septembre au Palais de Rumine.

L'objectif consiste aussi à «démocratiser la production et la diffusion du savoir», et de montrer comment les scientifiques et non scientifiques peuvent transformer le rapport à la connaissance.

