Les conditions de vie des oiseaux, des amphibiens et des insectes qui vivent dans la réserve naturelle de Ronfeld, près du lac de Baldegg (LU), devraient s'améliorer grâce à la présence de trois buffles d'eau. Les bovins vont entretenir le site, remplaçant avantageusement les machines.

Les buffles d'eau vont vivre dans la réserve naturelle pendant six semaines. Après cette période d'essai, un bilan sera tiré de l'expérience. KEYSTONE

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Les buffles d'eau ou buffles d'Asie ont des comportements qui peuvent remplir deux fonctions importantes dans un terrain marécageux, explique mercredi Marianne Baruffa, de l'organisation de protection de la nature Pro Natura. Ils empêchent la pousse de végétation envahissante et créent des cuvettes boueuses.

Ce terrain ainsi travaillé offre un habitat optimal aux crapauds, libellules et oiseaux de la réserve naturelle. Le site de Ronfeld a une surface de 8 hectares. La zone naturelle a été rachetée par Pro Natura en 1999. Elle abrite de nombreuses espèces animales et végétales particulières.

Jusqu'à présent, la végétation envahissante était arrachée mécaniquement sur le périmètre protégé. De la terre était aussi enlevée pour empêcher la pousse de buissons ou d'arbres. Mais ces interventions avaient aussi l'inconvénient de réduire la couche d'argile qui permet de conserver l'humidité de la zone.

A l'essai six semaines

Les buffles d'eau vont vivre dans la réserve naturelle pendant six semaines. Après cette période d'essai, un bilan sera tiré de l'expérience. Le projet est prévu sur trois ans. Il coûte 28'000 francs. La moitié de cette somme est supportée par le canton de Lucerne.

Les trois buffles viennent d'une ferme de la vallée de la Reuss. Ces animaux, contrairement aux vaches de nos contrées, aiment se vautrer dans les mares pour se rafraîchir et se protéger des insectes. Quand ils nagent, ils gardent le museau et les yeux hors de l'eau. Leurs larges sabots offrent une tenue parfaite sur un sol meuble.

Des buffles d'Asie provenant de la même ferme sont déjà utilisés comme moyens d'entretien de réserves naturelles dans le canton d'Argovie.